Gid final la sou televizyon Smart Android ki pi dènye kri yo pou 2023

Entwodwi gid final la nan televizyon Smart Android ki pi dènye kri yo pou ane 2023 la. Avèk teknoloji avanse nan yon vitès san parèy, 8 etonan televizyon Smart Android sa yo te kaptire sans nan inovasyon, san pwoblèm melanje vizyèl sansasyonèl, son immersion, ak karakteristik avanse. pou revolusyone eksperyans amizman ou. Kit ou se yon antouzyaste jwèt, fanatik sinema, oswa tou senpleman ap chèche yon amelyorasyon entelijan pou chanm k ap viv ou a, televizyon Smart Android sa yo ofri konbinezon pafè a nan style, fonksyonalite, ak inovasyon. Prepare w pou w plonje nan lavni televizyon ak 8 televizyon Smart Android remakab sa yo pou 2023.

Hisense A4 Seri 43-pous FHD Smart Android televizyon

Hisense A4 Seri 43-pous Klas FHD Smart Android Televizyon se yon televizyon ki gen anpil karakteristik ki ofri yon foto byen file ak kolore. Avèk rezolisyon konplè segondè li yo ak ekleraj pwisan dirije, ou ka jwi vizyèl sansasyonèl. Pousantaj mouvman 120 asire aksyon lis, fè li pafè pou espò, sinema, ak jwèt. Mòd jwèt la diminye dekalaj opinyon pou yon pi bon eksperyans jwèt, pandan y ap mòd espò a optimize anviwònman yo pou yon eksperyans gade espò ki pi Immersion. Televizyon an ofri tou konpatibilite ak Alexa epi li vini ak Chromecast entegre. An jeneral, Hisense A4 Seri 43-pous Klas FHD Smart Android televizyon ofri gwo valè pou pri li yo.

Key Features:

- Rezolisyon konplè segondè ak ekran LCD 1080p

– To Mouvman 120 pou aksyon rapid

- Mòd jwèt pou amelyore eksperyans jwèt

- Mòd espò pou kontni espò optimize

– Chromecast entegre pou difizyon fasil

- Alexa konpatibilite pou kontwòl vwa

Espesifikasyon:

- Koulè: Nwa

– Dimansyon: 7.17Lx37.60Wx23.86H

- Gwosè: 43-pous

Pou:

- Foto byen file ak kolore

- Aksyon lis ak vitès mouvman 120

- Amelyore eksperyans jwèt ak mòd jwèt

- Optimize kontni espò ak mòd espò

– Difizyon fasil ak Chromecast entegre

- Kontwòl vwa pratik ak konpatibilite Alexa

Kont:

– Lojisyèl televizyon ralanti

- Pa konpatib ak tout aplikasyon android

- Tan repons dousman lè w ap limen ak chanje fonksyon yo

An jeneral, Hisense A4 Seri 43-pous Klas FHD Smart Android televizyon an bay yon valè ekselan pou pri li yo. Li ofri yon foto byen file ak kolore, aksyon lis ak vitès mouvman 120, ak eksperyans jwèt amelyore ak mòd jwèt. Mòd espò a optimize anviwònman yo pou pi bon eksperyans nan gade espò, pandan y ap entegre Chromecast a pèmèt difizyon fasil. Televizyon an ofri tou Alexa konpatibilite pou kontwòl vwa pratik. Sepandan, li ta dwe remake ke lojisyèl televizyon an ka ralanti epi li ka pa konpatib ak tout aplikasyon android. Anplis de sa, tan an repons lè w ap vire sou ak chanje fonksyon yo ka ralanti. Men, Hisense A4 Seri 43-pous Klas FHD Smart Android TV se yon opsyon élégance ak anpil karakteristik pou moun k ap chèche yon televizyon entelijan abòdab.

sous: Enfòmasyon yo bay nan atik la

TCL 32″ Klas 3-Seri Full HD 1080p Smart Google TV - 32S356

TCL 32″ Klas 3-Seri Full HD 1080p Smart Google TV - 32S356 ofri rezolisyon Full HD sansasyonèl, Google Assistant entegre, ak yon gran seleksyon nan aplikasyon difizyon. Avèk plizyè milye fim ak emisyon pou chwazi, òganize jis pou ou, jwenn sa pou w gade pa janm vin pi fasil. Ou kapab tou fasilman difize kontni ki soti nan aparèy android oswa iOS ou nan TCL ak Google TV. Televizyon an vini nan yon koulè nwa dous e li gen dimansyon 2.90Lx28.80Wx17.20H. Kliyan yo te bay pwodwi sa a 4.1 sou 5 zetwal.

Key Features:

- Sansasyonèl rezolisyon Full HD

- Google Asistan entegre

- Seleksyon òganize aplikasyon difizyon

- Fasil difizyon soti nan aparèy android oswa iOS

Espesifikasyon:

- Koulè: Nwa

– Dimansyon: 2.90Lx28.80Wx17.20H

Pou:

- Kalite foto byen file ak klè

- Google Asistan entegrasyon

- Difizyon fasil ak rapid

– Pri abòdab

Kont:

– Entèn moun ki pale li pa apwopriye

– Konstriksyon frajil

– Kontwòl pyès ki nan konpitè limite

TCL 32S356 Smart Google TV ofri yon rezolisyon Full HD enpresyonan ak yon varyete de karakteristik ki gen ladan entegrasyon Google Assistant ak opsyon difizyon anpil. Li bay yon bon jan kalite foto klè ak byen file, ki fè li apwopriye pou pi piti espas tankou chanm oswa kwizin. Sepandan, moun kap pale entèn yo ka pa bay pi bon eksperyans son, ak konstriksyon televizyon an relativman frajil. Anplis de sa, kèk itilizatè ka jwenn mank de kontwòl kenkayri enkonvenyan. An jeneral, TCL 32S356 a ofri gwo valè pou pri abòdab li yo epi li se yon chwa solid pou moun k ap chèche yon televizyon entelijan ki zanmitay bidjè.

sous: Enfòmasyon yo bay nan atik la

NH800UP RF402A-V14 IR Remote Control Ranplasman

NH800UP RF402A-V14 IR Remote Control Ranplasman se yon kontwòl remote konpatib pou Philips Android 4K Ultra HD Smart ki ap dirije televizyon. Li ofri yon tan repons rapid nan 0.3 segonn epi li ka transmèt jiska yon seri 30 pye pou kontwòl egzak. Remote a gen bouton chemen kout pou aksè rapid nan aplikasyon yo pi renmen tankou Netflix, VUDU, YouTube, ak Google Play. Li pa gen kontwòl vwa, men pou moun ki pa sèvi ak karakteristik sa a, li travay prèske menm jan ak remote orijinal la. Remote a fasil pou itilize, li pa bezwen pwogramasyon oswa appariement. Senpleman ploge 2 pil AAA, epi li pare pou ale. Li vini ak yon retounen san pwoblèm ak yon garanti bon jan kalite 180 jou.

Key Features:

- Konpatib ak Philips Android TV

- Aksè rapidman aplikasyon pi renmen yo ak bouton chemen kout

- Tan repons rapid nan 0.3 segonn

- Transmèt jiska 30 pye ranje pou kontwòl egzak

- Pa gen pwogramasyon oswa koupi obligatwa

Espesifikasyon:

- Koulè: Nwa

Pou:

– Travay prèske osi bon ke remote orijinal la

- Fasil yo sèvi ak, pa gen okenn pwogramasyon oswa pè obligatwa

- Tan repons rapid ak ranje transmisyon long

- Retounen san pwoblèm ak bon jan kalite garanti 180 jou

Kont:

– Pa gen kontwòl vwa

- Pa gen limyè sou remote la pou itilize lannwit

Ranplasman Remote Control NH800UP RF402A-V14 IR a se yon altènatif serye ak abòdab pou telekomande orijinal la pou televizyon Philips Android 4K Ultra HD Smart ki ap dirije. Avèk tan repons rapid li yo, ranje transmisyon long, ak bouton chemen kout pou aksè rapid nan apps pi renmen yo, li ofri konvenyans ak fasilite pou itilize. Pandan ke li manke kontwòl vwa ak yon limyè pou itilize lannwit, karakteristik sa yo ka pa esansyèl pou tout moun. An jeneral, si w bezwen yon remote ranplasman ki travay byen epi ki vini ak yon retounen san pwoblèm ak bon jan kalite garanti, NH800UP RF402A-V14 la vo konsidere.

sous: Enfòmasyon yo bay nan atik la

Referans:

- Okenn