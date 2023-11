Plizyè santèn anplwaye OpenAI mande demisyon Konsèy Administrasyon an apre CEO Ouster

Nan yon vire etone nan evènman yo, plis pase 500 anplwaye OpenAI yo te mande pou demisyon an nan konsèy konpayi an apre yo te retire sanzatann CEO Sam Altman. Nan fen semèn dechaj sa a te wè Altman te anboche pa Microsoft, ki te ogmante tansyon an nan òganizasyon an.

Anplwaye yo, nan yon lèt CNN te jwenn, te akize konsèy administrasyon an pou move jere revokasyon Altman a epi li pa bay ase prèv pou reklamasyon yo kont li. Yo te eksprime tou mekontantman ak taktik negosyasyon konsèy la epi yo te kesyone konpetans yo ak jijman yo.

Pou demontre dezapwobasyon yo, anplwaye yo te menase pou yo rantre nan Altman nan Microsoft sof si konsèy la demisyone epi retabli Altman ak Greg Brockman, ansyen prezidan OpenAI ki te tou retire. Pami siyen yo se Mira Murati, ki te deja deziyen kòm siksesè pwovizwa Altman a, ak Ilya Sutskever, ko-fondatè OpenAI a ak chèf syantis.

Apre dezòd piblik ki te koze pa depa Altman a, Sutskever te afiche yon ekskiz sou X pou adrese patisipasyon li nan kriz lidèchip la. Li te eksprime regrèt pou aksyon li yo, mete aksan sou angajman li pou reyini konpayi an ak pwoteje reyalizasyon li yo.

Konfli entèn sa a nan OpenAI fè limyè sou ensètitid ki antoure avni twa manm konsèy konpayi an ki pa anplwaye yo. Lèt anplwaye yo te deklare tou ke manm konsèy yo sijere destriksyon konpayi an ta ka aliman ak misyon OpenAI pou asire benefis entèlijans jeneral atifisyèl pou limanite—yon deklarasyon ki entansifye plis reprimann anplwaye yo.

Anplis de sa, ensidan sa a mete aksan sou lwayote ak sipò Altman jwi nan mitan anplwaye OpenAI, sa ki prezante Microsoft yon opòtinite pou pwofite sitiyasyon an. Lèt la te mansyone ke Microsoft te asire anplwaye yo nan pozisyon ki disponib nan konpayi an.

Pandan istwa sa a ap kontinye devlope, li rete pou wè ki jan kriz lidèchip OpenAI a pral dewoule epi si demann anplwaye yo pral satisfè.

Kesyon yo mande anpil

1. Poukisa anplwaye OpenAI yo te mande demisyon konsèy la?

Anplwaye OpenAI yo te kwè ke konsèy la te mal jere revokasyon CEO Sam Altman epi li pa t bay ase prèv pou reklamasyon yo kont li. Yo te eksprime tou mekontantman ak taktik negosyasyon konsèy la epi yo te kesyone konpetans yo ak jijman yo.

2. Ki moun ki gen kèk figi kle ki enplike nan ensidan sa a?

Sam Altman, ansyen CEO OpenAI, te retire san atann nan pozisyon li. Greg Brockman, ansyen prezidan an, te tou pami moun yo retire pa konsèy la. Mira Murati, okòmansman deziyen kòm siksesè pwovizwa Altman a, ak Ilya Sutskever, ko-fondatè OpenAI a ak chèf syantis, te siyatè lèt anplwaye yo.

3. Ki repons Microsoft te genyen?

Microsoft te asire anplwaye OpenAI ke gen pozisyon ki disponib nan konpayi an.

4. Ki jan Ilya Sutskever te adrese patisipasyon li nan kriz lidèchip la?

Apre yo fin siyen lèt anplwaye yo, Ilya Sutskever afiche yon ekskiz sou X, eksprime regrèt pou patisipasyon li nan aksyon konsèy la ak angajman li nan reyini konpayi an.