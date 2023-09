Yon nouvo dekouvèt: Pampaphoneus biccai, pi gwo bèt predatè nan tan li

By

Nan yon etid resan pibliye nan Zoological Journal of Linnean Society, yon ekip entènasyonal chèchè te fè yon dekouvèt etonan. Yo te jwenn fosil yon espès ki gen 265 milyon ane ki te rele Pampaphoneus biccai byen konsève nan zòn riral São Gabriel, nan Sid Brezil.

Pampaphoneus biccai, ki te fè pati byen bonè clade therapsid ke yo rekonèt kòm dinocephalians, se te pi gwo ak pi asasen manje vyann nan tan li, domine Amerik di Sid 40 milyon ane anvan dinozò yo. Fosil la gen ladann yon zo bwa tèt konplè ak zo zo, ki bay bonjan apèsi sou mòfoloji li yo.

Dinocephalians se te youn nan gwo gwoup gwo bèt terès ki te pwospere sou tè anvan pi gwo evènman disparisyon sou Latè. Pampaphoneus biccai se yon manm nan gwoup sa a, ki te gen zo kranyal epè, ki ba yo non yo, ki tradui nan "tèt terib" nan grèk. Pandan ke dinocephalians yo byen li te ye nan Lafrik di sid ak Larisi, dekouvèt sa a fè Pampaphoneus biccai sèl espès li te ye nan Brezil.

Yo te jwenn fosil la nan mitan wòch Permian, yon zòn kote zo yo ra men souvan bay bèl sipriz. Dekouvèt yon nouvo zo bwa tèt Pampaphoneus enpòtan anpil pou fè distenksyon ant li ak fanmi Ris li yo ak elaji konesans nou sou bèt kaptivan sa a.

Nouvo fosil Pampaphoneus la se dezyèm zo bwa tèt ki te janm jwenn nan Amerik di Sid, epi li pi gwo ak pi byen konsève pase premye a. Gwosè li yo ak dantasyon yo sijere ke li te jwe menm wòl ekolojik ak gwo chat modèn, ak dan kanin byen file adapte pou kaptire bèt. Se te yon predatè kalifye ki te kapab manje bèt ti ak mwayen gwosè, e li te mòde ase fò pou moulen zo, menm jan ak iyèn modèn.

Chèchè yo estime ke pi gwo moun Pampaphoneus yo ka rive nan prèske twa mèt nan longè ak peze anviwon 400kg. Yo kwè ke bèt potansyèl li yo enkli ti dicynodont Rastodon ak gwo anfibi Konzhukovia, ki te idantifye tou nan menm rejyon an.

Dekouvèt sa a mete aksan sou siyifikasyon dosye fosil Brezil la epi li bay bonjan apèsi sou estrikti kominotè ekosistèm terès yo jis anvan pi gwo evènman disparisyon an mas nan listwa, ki te elimine 86% espès bèt atravè lemond. Konsèvasyon remakab nan fosil la ofri yon aperçu nan tan lontan an epi kontribye nan konpreyansyon nou sou lavi pre-istorik sou Latè.

