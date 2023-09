Valve, kreyatè Steam la, ap komemore 20yèm anivèsè kèk nan pi ansyen kont itilizatè platfòm la nan bay yo badj dijital espesyal. Daprè IGN, badj sa yo prezante konplo koulè orijinal Steam la epi yo te deklanche vag nostalji nan mitan jwè yo.

Steam, pi gwo vitrina jwèt dijital pou PC nan mond lan, te premye louvri pòt li pou jwè yo nan mwa septanm 2003. Li te vin byen vit pran popilarite, ak youn nan premye tiraj li yo se jwèt "Counter-Strike." Remakab, kèk nan premye kont yo ki te rantre nan platfòm la toujou aktif jodi a, epi itilizatè yo te pataje memwa nan premye jou sa yo.

Valv te kontinyèlman evolye vapè pandan ane yo, elaji sèvis li yo ak ofrann yo. Dènyèman, konpayi an menm s'aventure nan devlopman pyès ki nan konpitè ak anons la nan Steam Deck la. Aparèy jwèt pòtab sa a make yon etap enpòtan enteresan nan vwayaj platfòm la.

Nan mwa janvye, Steam te reyalize yon etap enpòtan, ak yon rekò 10 milyon jwè angaje nan jwèt sou platfòm la ansanm. Sa a reflete apèl dirab platfòm la ak kominote a ki toujou ap grandi nan jwè PC ki chwazi vapè kòm destinasyon pi pito jwèt yo.

Pami jwèt ki pi popilè sou Steam kounye a se "Counter-Strike: Global Offensive" Valve a, ki gen prèske yon milyon jwè chak jou, osi byen ke "Dota 2," "PUBG: Battlegrounds" pa Tencent Holdings ADR, "Call of Duty: Modern Warfare 2” pa Activision Blizzard Inc, “Lost Ark” pa Amazon.com Inc, “FIFA 23” pa Electronic Arts Inc, ak “Apex Legends” pa Respawn.

Badj dijital espesyal yo bay pi ansyen kont Steam yo sèvi kòm yon rapèl sou istwa rich platfòm la ak enpak dirab li te genyen sou endistri jwèt la.

Kredi imaj: Casimiro PT sou Shutterstock.

