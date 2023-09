15 lojisyèl PDF enkwayab pou Windows 10 nan 2023

By

Nan laj dijital jodi a, gen yon lojisyèl PDF serye esansyèl pou workflow efikas ak jesyon dokiman. Pou itilizatè Windows 10, gen anpil opsyon ki disponib, men chwazi pi bon lojisyèl an ka akablan. Pou ede senplifye rechèch ou a, nou te konpile yon lis 15 lojisyèl PDF ki pi enkwayab ki fèt espesyalman pou Windows 10 an 2023. Aplikasyon lojisyèl sa yo ofri yon pakèt karakteristik epi yo bay yon eksperyans itilizatè san pwoblèm, ki fè yo zouti endispansab pou moun ak biznis. menm jan.

Adobe Photoshop Elements 2023 | Lojisyèl koreksyon foto

Adobe Photoshop Elements 2023 se yon lojisyèl koreksyon foto ki fèt pou Windows PC. Li itilize teknoloji Adobe Sensei AI pou otomatize travay epi pèmèt itilizatè yo konsantre sou amelyorasyon kreyatif. Avèk 61 modifikasyon gide, itilizatè yo ka kreye pwofondè, peyizaj pafè, ranplase orijin, epi fè duoton modèn. Lojisyèl la ofri tou kreyasyon pèsonalize atravè modèl kolaj ak diaporama ak mete ajou kontni kreyatif. Anplis de sa, li bay aplikasyon pou konpayon entènèt ak mobil pou koreksyon foto sou ale.

Karakteristik kle Adobe Photoshop Elements 2023 gen ladan teknoloji Adobe Sensei AI, 61 modifikasyon gide, kreyasyon pèsonalize, ak kapasite pou ale pi lwen pase Desktop ou. Pandan ke lojisyèl an manke fonksyonalite avanse nan vèsyon an plen Photoshop, li fè lwanj pou abòdab li yo ak aksè pou débutan.

Microsoft 365 Pèsonèl

Microsoft 365 Pèsonèl ofri yon seri konplè aplikasyon biwo ak karakteristik sekirite avanse. Avèk aplikasyon biwo prim tankou Word, Excel, ak PowerPoint, itilizatè yo ka fasilman kreye epi òganize dokiman yo. Abònman an gen ladan tou 1TB depo nwaj sou OneDrive, sa ki pèmèt aksè nan dosye san pwoblèm ak pataje atravè aparèy yo. Outlook, yon imel an sekirite ak kalandriye app, se tou enkli nan abònman an. Lojisyèl la ka itilize sou plizyè aparèy, ki ofri gwo fleksibilite.

Karakteristik kle nan Microsoft 365 Pèsonèl gen ladan kapasite pou kreye, òganize, ak fè bagay sa yo fasil, aplikasyon biwo prim, 1 TB nan depo nwaj OneDrive, Outlook pou imèl ak kalandriye, ak karakteristik sekirite avanse. Gen kèk itilizatè ki twouve koòdone a maladwa, ak modèl ki baze sou abònman pa ka pi pito pa tout moun, men an jeneral li se yon chwa popilè pou moun k ap chèche yon suite biwo konplè ak depo nwaj.

Kindle Paperwhite ak limyè cho reglabl

Kindle Paperwhite a se yon lektè elektwonik ki fèt pou l ofri yon eksperyans lekti siperyè. Avèk ekspozisyon 6.8″ li yo, limyè cho reglabl, ak fwontyè ki pi mens, li fèt pou imite eksperyans lekti sou papye reyèl. Ekspozisyon san refleksyon asire lekti konfòtab menm nan limyè solèy la byen klere, pandan y ap karakteristik ki enpèmeyab fè li apwopriye pou lekti plaj oswa beny. Kindle Paperwhite ka estoke dè milye de tit epi li ofri jiska 10 semèn nan lavi batri. Li bay aksè a Kindle Unlimited tou, kote ou ka jwenn plis pase 2 milyon tit ak plizyè milye liv odyo. Avèk koòdone fasil-a-itilize li yo ak konsepsyon kontra enfòmèl ant, e-reader sa a se yon fason pratik ak agreyab pou apresye abitid lekti ou.

Karakteristik kle nan Kindle Paperwhite a gen ladan yon ekspozisyon 6.8″ ak limyè cho reglabl, yon konsepsyon ki flòch-devan ak yon ekspozisyon san refleksyon, enpèmeyab pou imèsyon aksidan, kapasite nan estoke dè milye de tit, jiska 10 semèn nan lavi batri, ak aksè a Kindle Unlimited ak liv odyo. Gen kèk itilizatè ka jwenn koòdone itilizatè a konfizyon, ak ekran an tactile ka gen pwoblèm reyaksyon okazyonèl, men an jeneral li se yon gwo chwa pou lektè grangou kap chèche yon aparèy devwe pou plezi lekti yo.

