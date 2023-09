iPhone 15 Lanse jodi a: Apple prezante iPhone ki fèt nan peyi Zend

Apple gen pou lanse iPhone 15 ki trè antisipe jodi a, sa ki make premye fwa ke telefòn "Made-In-India" la ap disponib pou piblik la. Eksitasyon mondyal la pou lansman iPhone 15 la se palpab, ak amater teknoloji nan peyi Zend ap tann inogirasyon an. Lansman iPhone 15 la gen anpil enpòtans pou konsomatè Endyen yo, paske li make yon etap enpòtan nan istwa peyi a. Sa a pral premye fwa ke yon iPhone pral reyini nan peyi Zend, epi yon fwa te lanse, li pral disponib pou lavant mondyal.

Lansman iPhone 15 la pral okòmansman limite a mache Sid Azyatik la, kote vèsyon "Made-In-India" nan telefòn lan ap disponib. Sepandan, iPhones fabrike nan peyi Lachin ap disponib tou atravè lemond. Pwodiksyon iPhone 15 la nan peyi Zend se yon rezilta anpil konpayi divèsifye pwodiksyon yo lwen Lachin, espesyalman apre dezòd ki te koze pa pandemi an. Peyi Zend te parèt kòm yon kote ki pi pito pou fabrikasyon akòz anviwònman biznis favorab li yo.

Foxconn Technology Group, konpayi ki responsab pou fabrike Apple iPhones, te kòmanse pwodiksyon iPhone 15 nan faktori li nan Tamil Nadu mwa pase a. Devlopman sa a te pwovoke espekilasyon sou pri iPhone 15 nan peyi Zend. Pandan ke modèl anvan yo, iPhone 13 ak iPhone 14, yo te fèt tou nan peyi Zend, pri a pa t 'diferan anpil ak tokay mondyal yo.

Sepandan, li rete pou wè si iPhone 15 "Made-In-India" yo pral pri pi ba konpare ak modèl anvan yo. Pri lansman iPhone 13 a nan peyi Zend te 79,900 roupi pou variant 128 GB a, e variant baz iPhone 14 la te lanse tou nan yon pri menm jan an. Pri US la pou tou de modèl yo te USD 799, ki te tradui apeprè 100 fwa pri a nan peyi Zend. Si diferans enpòtan sa a pri pral chanje ak iPhone 15 rete ensèten pou kounye a.

An konklizyon, lansman iPhone 15 la se yon moman enteresan pou amater teknoloji atravè lemond, patikilyèman nan peyi Zend kote vèsyon an "Made-In-India" ap disponib. Mouvman an nan direksyon pou fabrikasyon iPhones nan peyi Zend reflete yon tandans k ap grandi nan konpayi divèsifye pwodiksyon yo lwen Lachin. Kòm konsomatè yo anvi antisipe lansman an, yo espere wè yon estrateji pri ki pi favorab pou iPhone 15 nan peyi Zend.

Sous:

- Sous atik: [Marathi News] (sous)

- Definisyon:

– Made-In-India: Refere a pwodwi ki fabrike oswa reyini nan peyi Zend.

– Foxconn Technology Group: Yon manifakti elektwonik Taiwan li te ye pou pwodiksyon li yo nan iPhone ak lòt aparèy elektwonik konsomatè.