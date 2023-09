Zoom rankontre ak regilatè yo pou ogmante enkyetid sou konpòtman anti-konpetitif Microsoft

Yo rapòte ke Zoom Video Communications te rankontre ak regilatè Etazini, Inyon Ewopeyen an, ak lòt jiridiksyon pou eksprime enkyetid konsènan swadizan konpòtman anti-konpetitif Microsoft. Platfòm konferans videyo a te gen diskisyon ak Komisyon Komès Federal Ameriken an, ansanm ak moun ki fè respekte konpetisyon ki soti nan Inyon Ewopeyen an, UK, ak Almay pandan ane ki sot pase a.

Enkyetid Zoom yo vire toutotou tretman preferansyèl Microsoft nan aplikasyon chat ak videyo li yo, Ekip yo, atravè gwoupman pri ak konsepsyon pwodwi. Lè Zoom bay preferans pwòp aplikasyon li, Microsoft kwè ke Microsoft ap angaje nan pratik konpetisyon enjis. Zoom CEO Eric Yuan mete aksan sou enpòtans ki genyen nan konpetisyon jis ak konsekans potansyèl yo nan pratik enjis.

Nan yon ka separe, Microsoft te vin sijè a nan yon ankèt antitrust pa Inyon Ewopeyen an an Jiyè. Ankèt la te pouse pa yon plent ki te depoze pa Slack, aplikasyon pou mesaj espas travay ki posede Salesforce, ki te depoze an 2020. Inyon Ewopeyen an te soulve enkyetid konsènan gwoup Microsoft Teams ak pwodwi Office li yo. Kòm yon repons, Microsoft te anonse plan pou separe ekip yo nan pwodwi biwo li yo epi rann li pi fasil pou pwodwi konpetisyon yo entegre ak lojisyèl li yo.

Reyinyon Zoom yo ak regilatè yo sèvi kòm yon tantativ pou asire jistis nan mache a epi adrese swadizan konpòtman anti-konpetitif Microsoft. Diskisyon yo ak regilatè yo pral ede detèmine si nenpòt lòt aksyon nesesè pou ankouraje yon anviwònman konpetitif nan konferans videyo a ak sektè lojisyèl kominikasyon.

