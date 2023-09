Zoom ogmante enkyetid ak regilatè yo sou konpòtman antikonpetitif Microsoft a

Yo rapòte ke Zoom Video Communications Inc. te rankontre ak regilatè Ozetazini, Inyon Ewopeyen an, ak lòt jiridiksyon pou eksprime enkyetid konsènan swadizan konpòtman antikonpetitif Microsoft Corp. Konpayi fabrikasyon lojisyèl kominikasyon an angaje ak Komisyon Komès Federal Ameriken an (FTC), ansanm ak ajan konpetisyon ki soti nan Inyon Ewopeyen an, UK, ak Almay pandan ane ki sot pase a.

Enkyetid prensipal Zoom vire toutotou preferans Microsoft pou lojisyèl ekip yo videokonferans atravè gwoupman pri ak konsepsyon pwodwi. Microsoft te fè fas a envestigasyon nan men gadyen konpetisyon Inyon Ewopeyen an, ki ap mennen ankèt sou si mare ekip yo ak pwodwi biznis vyole règleman antitrust. Ankèt la te pouse pa yon plent ki soti nan Slack, platfòm mesaj Salesforce Inc.

Biwo Katèl Federal Almay la te tou louvri yon ankèt sou Microsoft, espesyalman gade nan pake OneDrive ak Ekip ak lòt lojisyèl pwodiktivite konpayi an. Anplis de sa, otorite Ozetazini ak UK yo te inisye ankèt sou sèvis nwaj yo, kote Azure Microsoft a se yon gwo jwè.

Pandan ke Zoom te deja evite adrese pwoblèm nan, CEO Eric Yuan dènyèman te deklare ke FTC a ta dwe egzamine pratik pake Microsoft yo epi asire jistis. Sepandan, tou de Zoom ak Microsoft te refize fè kòmantè plis sou pwoblèm nan.

Angajman Zoom ak regilatè yo vini nan yon moman difisil pou konpayi an, paske li ap chèche kenbe kwasans lavant apre ekspansyon rapid li te fè eksperyans pandan pandemi an. Pou divèsifye òf li yo, Zoom te elaji seri sèvis li yo pou biznis yo, tankou telefòn ki baze sou entènèt, sant kontak, orè, ak asistan entèlijans atifisyèl.

An konklizyon, Zoom te pran mezi pou ogmante enkyetid sou swadizan konpòtman antikonpetitif Microsoft ak kò regilasyon yo. Rezilta diskisyon sa yo ak envestigasyon kontinyèl yo pa otorite yo pral detèmine jaden flè nan lavni nan videokonferans ak mache sèvis nwaj yo.

Sous:

- Bloomberg News (pa gen okenn URL yo bay)