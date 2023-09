Zoom ogmante enkyetid antitrust sou konpòtman Microsoft

Zoom Video Communications Inc. te eksprime enkyetid li yo sou swadizan konpòtman anti-konpetitif Microsoft Corp. nan reyinyon ak regilatè ki soti Ozetazini, Inyon Ewopeyen an, ak lòt jiridiksyon. Dapre yon moun ki abitye ak pwoblèm nan, Zoom te fè diskisyon ak Komisyon Federal Komès Ameriken an ansanm ak responsab konpetisyon ki soti nan Inyon Ewopeyen an, UK, ak Almay pandan ane ki sot pase a.

Youn nan enkyetid prensipal yo te soulve pa Zoom se ke Microsoft bay priyorite lojisyèl ekip yo videokonferans atravè gwoupman pri ak konsepsyon pwodwi. Konpayi an diskite ke konpòtman sa a bay Microsoft yon avantaj enjis nan mache a. Microsoft te deja anba skrutiny pa Watchdog konpetisyon Inyon Ewopeyen an, ki ap mennen ankèt sou si li mare ekip yo ak Microsoft 365 ak Office 365 vyole règleman antitrust.

An repons a plent Slack te fè twazan de sa, Microsoft te fèk anonse ke li pral degroupe Ekip yo an Ewòp apati 1ye oktòb. Biwo Katèl Federal Almay la te lanse tou yon ankèt sou Microsoft nan mwa mas pou mennen ankèt sou pratik li yo ak potansyèl konpòtman anti-konpetitif.

Otorite Ozetazini ak Wayòm Ini yo te kòmanse ankèt sou sèvis nwaj yo, yon zòn kote Azure Microsoft a se yon gwo jwè. Ankèt sa yo vize detèmine si sèten pratik Microsoft, Amazon.com Inc., ak Alphabet Inc. limite inovasyon nan endistri a.

Malgre ke Teams se konkiran prensipal Zoom an, konpayi an te evite diskite sou pwoblèm sa yo piblikman jiska dènyèman. Pandan Konferans Goldman Sachs Communacopia ak Teknoloji, CEO Zoom Eric Yuan te mande FTC pou egzamine pratik pakè Microsoft yo e li te mete aksan sou enpòtans jistis nan konpetisyon an.

Pandan Zoom ap kontinye elaji seri sèvis li yo pou biznis pi lwen pase viyokonferans, li ap chèche adrese enkyetid antitrust epi asire konpetisyon jis nan mache a.

Sous:

– Bloomberg