Zoom eksprime enkyetid konsènan konpòtman ki swadizan antikonpetitif Microsoft

By

Zoom Video Communications, moun k ap fè lojisyèl kominikasyon popilè a, te rankontre ak regilatè ki soti Ozetazini, Inyon Ewopeyen an (EU), Wayòm Ini (UK), ak Almay pou ogmante enkyetid konsènan swadizan konpòtman antikonpetitif Microsoft. Diskisyon yo te fèt ak Komisyon Federal Komès Ameriken an (FTC) ak enforcers konpetisyon ki soti nan Inyon Ewopeyen an, UK, ak Almay pandan ane ki sot pase a.

Youn nan enkyetid prensipal Zoom yo se ak preferans Microsoft pou lojisyèl ekip yo videokonferans atravè gwoupman pri ak konsepsyon pwodwi. Enkyetid sa yo te pouse envestigasyon nan men kò regilasyon tankou gadyen konpetisyon Inyon Ewopeyen an. Ankèt Inyon Ewopeyen an te inisye apre yon plent soti nan platfòm mesaj Salesforce Slack twa zan de sa. Kòm repons, Microsoft dènyèman te anonse ke li ta degroupe Ekip yo nan Ewòp soti nan 1ye oktòb.

Anplis de envestigasyon Inyon Ewopeyen an, Biwo Katèl Federal Almay la louvri pwòp sond li nan Microsoft, konsantre sou gwoup OneDrive ak Ekip ak lòt lojisyèl pwodiktivite konpayi an. Otorite a gen pouvwa pou entèdi sèten pratik ki anpeche konpetisyon sou entènèt.

Otorite Ozetazini ak UK te lanse tou premye demann sou sèvis nwaj yo, yon zòn kote Azure Microsoft a se yon gwo jwè. Kesyon sa yo mete aksan sou enkyetid konsènan pratik Microsoft, Amazon.com, ak Alphabet ki ka limite inovasyon.

Pandan ke Teams se konkiran prensipal Zoom an, konpayi an te deja evite ogmante enkyetid sou pratik Microsoft yo. Sepandan, pandan Konferans Goldman Sachs Communacopia ak Teknoloji a, CEO Zoom a, Eric Yuan, te mande pou FTC egzaminen pratik Microsoft yo, mete aksan sou nesesite pou yon konpetisyon jis.

Direktè Jeneral Zoom la konpare konpetisyon ant Zoom ak Microsoft ak yon jwèt espò, li di ke jistis enpòtan anpil pou yon teren egal. Zoom te refize fè kòmantè pi lwen, epi Microsoft te chwazi tou pa bay yon kòmantè.

Mouvman Zoom sa a vle di yon chanjman nan apwòch li pandan li konfwonte swadizan konpòtman antikonpetitif yon gwo konkiran. Malgre li te fè eksperyans kwasans rapid pandan pandemi an, Zoom te fè fas a defi nan kenbe kwasans lavant nan dènye ane yo. Pou divèsifye òf li yo, konpayi an te elaji seri sèvis li yo pou enkli telefòn ki baze sou entènèt, sant kontak, orè, ak asistan entèlijans atifisyèl.

Sous:

– Atik: Bloomberg