Risk Konfidansyalite AI ak Big Tech

Konpayi teknoloji yo ap itilize de pli zan pli done itilizatè yo pou fòme sistèm entèlijans atifisyèl (AI), sa ki lakòz enkyetid sou enfòmasyon prive ak kontwòl. Google, pou egzanp, sèvi ak Gmail pou fòme AI li pou fini fraz, pandan y ap Meta (pwopriyetè Facebook) te itilize yon milya pòs Instagram san pèmisyon pou antrene AI li. Microsoft itilize konvèsasyon chat pou amelyore bot AI li yo, ak lòt konpayi teknoloji yo ap itilize done pou anseye sistèm AI yo divès ladrès.

Pandan ke itilizasyon done pou piblisite vize komen, itilizasyon done pou fòme sistèm AI avanse yo poze nouvo risk. Jeneratif AI depann anpil sou gwo kantite done, sa ki lakòz enkyetid sou vi prive moun yo. Konpayi teknoloji yo rekonèt risk la e souvan avèti itilizatè yo sou pataje enfòmasyon pèsonèl oswa sansib.

Anplis, pwosesis fòmasyon AI enplike moun ki revize moun ki ka gen aksè a done pèsonèl yo pataje ak sistèm AI. Te gen tou ka sistèm AI koule enfòmasyon pèsonèl an repons a sèten envit. Malgre ke konpayi yo gen mezi an plas pou anpeche fwit, efikasite yo ak frekans yo rete klè.

Konfidansyalite se pa sèl enkyetid; gen tou pwoblèm nan nan kontwòl. Itilizatè yo ka pa te antisipe ke done yo te pataje nan tan lontan an ta ka itilize ane pita pou rezon tankou kreyasyon atizay, automatisation, oswa siveyans. Konpayi teknoloji yo souvan etabli pwòp règ yo sou ki done yo ka itilize, kreye yon move balans ant vi prive itilizatè yo ak kontwòl antrepriz.

Abòde risk sa yo sou vi prive mande pou kad legal, règleman endistri yo, ak transparans amelyore. Itilizatè yo bezwen gen plis kontwòl epi pran desizyon enfòme sou fason sistèm AI yo itilize done yo. Lavni nan vi prive nan epòk AI a depann de jwenn bon balans ant inovasyon ak pwoteje dwa moun.

