Microsoft pou òganize emisyon dijital Xbox nan Tokyo Game Show 2023

Microsoft te anonse ke li pral òganize Xbox Digital Broadcast nan Tokyo Game Show 2023 k ap vini an. Emisyon an pral pran plas 21 septanm nan 2:00 am PT / 5:00 am ET / 18:00 JST.

Pandan emisyon an, Microsoft pral bay mizajou sou pwogrè sou jwèt Xbox Game Studios ak Bethesda Softworks. Anplis de sa, yo pral montre yon koleksyon kreyativite divès jwèt ki te kreye pa devlopè prensipalman ki sitiye nan Japon ak Azi. Evènman an pral gen ladan tou anons nouvo jwèt ki pral vini nan Xbox Game Pass.

Emisyon dijital Xbox la pral aksesib atravè divès platfòm. Telespektatè yo ka gade emisyon an sou chanèl YouTube ofisyèl Tokyo Game Show, ansanm ak seleksyon chanèl sosyal Xbox yo. Emisyon an ap disponib nan plizyè lang, tankou angle, japonè, Koreyen, Chinwa senplifye, Chinwa tradisyonèl, Malay, Thai, Vyetnamyen, Endonezyen, Franse, Alman, ak Panyòl Kastilien.

Evènman sa a prezante yon opòtinite enteresan pou joueurs ak fanatik Xbox yo jwenn dènye mizajou ak anons sou jwèt k ap vini yo. Li tou mete aksan sou angajman Microsoft nan mache jwèt Japonè ak Azyatik, montre talan ak kreyativite rejyon an.

Tokyo Game Show se yon ekspozisyon jwèt chak ane ki te fèt nan Japon, ki prezante dènye devlopman yo nan endistri jwèt la. Li sèvi kòm yon platfòm pou devlopè jwèt, konpayi pyès ki nan konpitè, ak amater jwèt yo reyini ansanm ak selebre mond lan nan jwèt.

