Piblisite Twitter yo te jwenn yo pa gen etikèt nan fil sa yo itilizatè yo

By

Twitter, kounye a ke yo rekonèt kòm X, yo te kenbe ap fè anons san etikèt nan Swiva Feeds itilizatè yo, ogmante enkyetid sou pratik piblisite twonpe. Lè w ap fè defile nan Swiv la nan navigatè entènèt Chrome, TechCrunch te dekouvri plizyè anons san etikèt ki melanje ak post regilye ki soti nan kont swiv yo ak anons byen make. Sa fè li difisil pou itilizatè yo fè distenksyon ant pòs regilye ak anons. Li pa klè si pwoblèm sa a se yon glitch oswa yon chanjman ekspre ki gen entansyon twonpe konsomatè yo.

Nan tès TechCrunch te fè yo, yo te rankontre plizyè anons ki pa gen etikèt ki soti nan kont ki pa t swiv yo. Sèl endikasyon ke sa yo te anons se te klike sou meni an twa-pwen nan tèt-adwat nan pòs la. Meni an te bay opsyon angajman ki gen rapò ak anons la epi li te pèmèt itilizatè yo fè aksyon tankou mute oswa bloke kont la. Gen kèk nan anons ki pa gen etikèt yo dekouvri yo te gen rapò ak ekip NFL, ki endike ke yon pakèt kontni ka afekte.

Pwoblèm nan ak anons san etikèt swiv yon aktyalizasyon X te fè nan fòma etikèt anons li an Jiyè, kote etikèt ki pi enpòtan "Ankouraje" nan pati anba a nan anons yo te ranplase ak yon pi piti etikèt "Anons" nan tèt-adwat nan pòs la. Kritik yo te diskite ke nouvo plasman sa a te fè piblisite mwens aparan. Sepandan, menm ak nouvo fòma etikèt la, anons yo te toujou teknikman make kòm sa yo.

Mank etikèt anons sou anons sa yo ogmante enkyetid sou pratik piblisite ki twonpe e li te pouse apèl pou yon envestigasyon pa otorite regilasyon, tankou Komisyon Komès Federal (FTC). Gen kèk ekspè kwè ke X ta dwe oblije divilge nenpòt done ki kolekte atravè anons sa yo epi fè fas ak amann ak sanksyon. Pwoblèm nan tou soulve kesyon sou modèl anons X a sipòte epi si li ka efektivman kenbe yon "mak san danje" sit pou piblisite.

Anons yo san etikèt parèt yo se yon pwoblèm kontinyèl, kòm plent sou yo te rapòte deja. Sitiyasyon an ka atire envestigasyon regilasyon pi lwen pase peyi Etazini an, plis domaj repitasyon X a. Pwoblèm sa a tou reflete negatif sou nouvo CEO X a anboche, Linda Yaccarino, ki te rantre nan konpayi an nan mwa jen ak objektif pou rasire piblisite yo ak amelyore revni. Sepandan, X pa gen yon depatman kominikasyon ankò pou okipe kesyon laprès.

An repons a kesyon, X te bay yon repons imel otomatik ki fè konnen yo te okipe epi pou l tcheke pita.