WTWH Media Akizisyon Piblikasyon Biznis ak Jesyon Mobilite HME

WTWH Media, LLC te fèk achte de piblikasyon dijital, HME Business and Mobility Management, ki soti nan 1105 Media, Inc. Kondisyon finansye akizisyon an pa te divilge.

HME Biznis ak Jesyon Mobilite se pwopriyete medya ki konsantre sou endistri ekipman medikal lakay yo ak pwofesyonèl mobilite, ki gen ladan founisè reyabilitasyon ak klinisyen. WTWH Media, yon konpayi pòtfolyo nan Mountaingate Capital, te elaji prezans li nan sektè swen sante a atravè akizisyon sa a. Konpayi an te deja akeri Aging Media Network pi bonè ane sa a.

Ajoute HME Biznis ak Jesyon Mobilite nan pòtfolyo Swen Sante ak Syans Lavi WTWH la pral bay nouvo resous pou piblisite epi elaji òf konpayi an nan adjasans sa yo. Piblikasyon yo, ki gen plis pase 20 ane nan istwa, ofri nouvèl apwofondi, analiz, tandans pwodwi, ak istwa prezante nan yon pèspektiv pwodwi.

Laurie Watanabe, editè Mobility Management depi lontan, pral kontinye sipèvize tou de piblikasyon yo epi rantre nan ekip WTWH Healthcare and Life Sciences.

Sa a make twazyèm akizisyon WTWH Media an 2023. Anvan sa, konpayi an te akeri Aging Media Network, konpayi paran Hospice News, ak magazin PMQ Pizza. Akizisyon sa a ranfòse òf WTWH nan sektè swen sante ak syans lavi yo, ankouraje koneksyon endistri, lidèchip panse, ak kolaborasyon atravè endistri swen sante a.

An jeneral, akizisyon WTWH Media nan HME Biznis ak Jesyon Mobilite amelyore prezans yo nan ekipman medikal kay la ak espas mobilite, ofri nouvo opòtinite pou piblisite ak elaji resous yo nan sektè swen sante a.

Sous:

– WTWH Media, LLC

– 1105 Media, Inc.