World of Warcraft devwale Guardians of the Dream Patch

World of Warcraft te anonse patch k ap vini yo, Guardians of the Dream, ki pral prezante nouvo kontni enteresan pou jwè yo. Gwo patch sa a pral prezante yon nouvo zòn, yon atak difisil, ak yon nouvo pisin Mythic+ Dungeons.

Mete aksan sou Guardians of the Dream se nouvo zòn nan, ki mennen jwè yo byen fon nan domèn mistik ke yo rekonèt kòm rèv Emerald la. Dimansyon espirityèl sa a depi lontan te yon pati nan tradisyon Warcraft, ak jwè yo pral rankontre fòs feròs Primalist ki te dirije pa Fyrakk nan tèribl, reyalizasyon nan dife. Antre nan domèn sa a ki pa janm wè anvan an pral teste konpetans ak kouraj avanturyé yo.

Patch la tou entwodui atak la Amirdrassil, yon rankont sezisman ak druid yo nan flanm dife a. Atak sa a ofri yon eksperyans inik kòm jwè yo pral gen opòtinite pou monte dragon yo pandan y ap pouswiv druid flanm dife yo ap fè ravaj nan rèv Emerald la. Sepandan, devlopè yo se pridan sou mekanik yo epi yo planifye anpil teste rankont la anvan yo lage li nan jwèt la ap viv la.

Anplis de sa, patch la gen ladann yon pisin Mythic + Dungeons mete ajou pou Sezon 3. Jwè yo ka atann kacho Emerald Dream-tematik soti nan ekspansyon anvan yo, tankou Darkheart Thicket ak Everbloom la. Anplis de sa, Dawn of the Infinites megadungeon te divize an de zèl, ki ofri plis defi kontni pou jwè yo.

Pou jwè aksidantèl, pral gen anpil aktivite deyò yo jwi. Patch la prezante yon sik twa evènman piblik: Superbloom, ki enspire pa kat chaj Overwatch yo, yon evènman agrikilti kote jwè yo ka kolekte lajan ak rekonpans, ak Emerald Bounty, kote jwè yo plante grenn epi gade yo grandi nan pye bwa, bay rekonpans inik.

Jwè yo ka eseye nouvo patch la sou PTR (domèn tès piblik la) pita nan semèn sa a. Avèk nouvo kontni enteresan li yo, Guardians of the Dream pwomèt pou l ofri jwè World of Warcraft yon eksperyans eksitan ak Immersion nan rèv Emerald la.

