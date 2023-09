ADN dekouvèt rezoud ka frèt ki gen plizyè dizèn ane, mennen nan akizasyon pou touye moun

Yon dekouvèt ADN te mennen nan rezolisyon yon ka frèt ki te rete san rezoud pou dè dekad. Nan mwa novanm 1994, yo te jwenn Robin Lawrence ak kout kouto nan lanmò andedan kay li nan Springfield, Virginia. Detektif yo te kolekte yon prèv legal ki soti nan sèn krim lan ki te enpòtan pou rezoud ka a.

Prèv ADN yo kolekte nan moman an pa t matche ak okenn sous nan baz done polis la. Sepandan, nan 2019, yo te soumèt ADN nan yon konpayi tès ADN nan Virginia. Sèvi ak ADN a, konpayi an te devlope yon pwofil epi li te kòmanse chèche baz done jeneyalojik, finalman mennen detektif yo nan yon sispèk yo te rele Steven Smerk.

Pou plis konfime idantite Smerk a, lapolis te itilize desen dijital konpoze ki baze sou teknoloji ADN Parabon NanoLabs bay. Lè yo konpare desen sa yo ak foto Smerk kòm yon ti gason, detektif yo te kapab etabli yon match.

Detektif yo te vwayaje nan New York, te pale ak Smerk, epi yo te kolekte yon echantiyon ADN. Lè yo pati, yo bay Smerk yon kat biznis. Yon ti tan apre, Smerk te rele detektif yo epi li konfese krim nan. Apre sa, li te ale nan komisarya lokal la epi li rann tèt li.

Dapre Chèf Kevin Davis nan Depatman Lapolis Konte Fairfax, Smerk te fè yon konfesyon konplè, li bay ase detay pou kore rechèch jeneyaloji jenetik la. Davis te mete aksan sou ke krim nan te parèt kòm yon zak o aza, ki pa gen okenn koneksyon li te ye ant Smerk ak Lawrence. Smerk pa gen okenn dosye kriminèl anvan e sa a se premye arestasyon li.

Apre prèske twa deseni envestigasyon, yo te pran Smerk nan prizon epi yo pral ekstrade soti New York nan Virginia pou fè fas ak akizasyon pou touye moun nan dezyèm degre. Otorite yo pa idantifye okenn lòt krim potansyèl ki enplike Smerk.

Dekouvèt sa a sèvi kòm yon temwayaj nan pwogrè nan teknoloji ADN ak rechèch jeneyaloji, bay espwa pou rezolisyon nan ka frèt ki gen lontan ale san rezoud.

Sous: CBS News (Kerry Breen)