Windows 10 Mizajou kimilatif lage pou adrese pwoblèm sekirite yo

Microsoft te dènyèman te lanse de mizajou kimilatif, KB5030211 ak KB5030214, pou diferan vèsyon Windows 10 ki gen ladan 22H2, 21H2, ak 1809. Mizajou sa yo esansyèl pou rezoud pwoblèm ki deja egziste nan sistèm opere a epi yo fè pati patch patch madi septanm 2023 la.

Pou asire ke mizajou sa yo enstale san pwoblèm, Microsoft te fè yo disponib pou enstalasyon otomatik. Sepandan, itilizatè yo kapab tou enstale mizajou yo manyèlman lè yo jwenn aksè nan seksyon Windows Mizajou nan Anviwònman epi chwazi 'Tcheke pou Mizajou.'

Aktyalizasyon septanm KB5030211 prezante yon koup nan karakteristik remakab. Premyèman, li gen ladan yon nouvo aplikasyon Windows Backup ki pèmèt itilizatè yo jere aplikasyon yo ak dosye yo efektivman, ki ofri kapasite nan refè yo nan yon moman pita. Anplis de sa, aktyalizasyon sa a amelyore kapasite deteksyon kote Windows 10, bay itilizatè yo plis egzak move tan, nouvèl, ak enfòmasyon sou trafik.

Anplis de sa, Microsoft te prezante badging notifikasyon pou kont Microsoft nan meni an Kòmanse, sa ki fè li pi fasil yo wè ak jere notifikasyon. Aktyalizasyon sa a tou adrese pwoblèm ki gen rapò ak chanjman lè vapè nan pèp Izrayèl la epi li rezoud pwoblèm ak bwat rechèch la.

Yon ranje enpòtan nan mizajou kimilatif sa yo gen rapò ak Sèvis Règleman Gwoup la. Anvan sa, sèvis la t ap tann 30 segonn pou rezo a disponib, sa ki te lakòz reta nan pwosesis politik yo. Avèk dènye aktyalizasyon a, pwoblèm sa a te rezoud, asire pwosesis politik kòrèk san reta nesesè.

Anplis de sa, gen yon ranje pou pwoblèm senkronizasyon anviwònman yo. Précédemment, menm si yo te aktive bouton an pou senkronize anviwònman sou paj la backup Windows nan aplikasyon an Anviwònman, anviwònman yo pa ta senkronize byen. Dènye aktyalizasyon an korije pwoblèm sa a, amelyore eksperyans itilizatè a an jeneral.

An rezime, dènye Windows 10 mizajou kimilatif yo, KB5030211 ak KB5030214, pote plizyè nouvo karakteristik ak koreksyon enpòtan nan sistèm operasyon an. Mizajou sa yo adrese vilnerabilite sekirite yo epi amelyore pèfòmans jeneral Windows 10. Li rekòmande pou itilizatè yo enstale mizajou sa yo pou asire sistèm yo rete an sekirite epi optimize.

