Yon aswè nan Rossi a: yon gou nan peyi Itali nan Seasons Restoran

Restoran abondan Seasons nan otèl InterContinental nan Ballsbridge, Dublin 4 ap ofri yon eksperyans manje diferan Italyen mwa sa a. Chèf egzekitif Alberto Rossi, ki soti nan peyi Itali, pote ekspètiz li ak lanmou pou cuisine Italyen nan meni an. Manm The Irish Times Food & Drink Club gen opòtinite eksklizif pou yo patisipe nan yon evènman ki rele "An Evening at Rossi's" le 21 septanm a 6:30pm.

Evènman an pral prezante yon meni degustasyon senk kou ki enspire pa asyèt rejyonal Italyen yo. Envite yo pral jwi yon seleksyon antipasti ki sèvi ak stil fanmi, ki te swiv pa primi, kou prensipal, ak desè, ak chwa ki disponib nan chak kou. Anplis manje ekskiz la, yo pral sèvi yon bwason akeyi, koup diven, ak yon bwason desè. Chef Rossi tèt li pral prezante chak plat, diskite sou istwa li yo ak kontèks.

Evènman an asire w ke li popilè, kidonk tikè yo limite. Moun ki enterese yo ka rezève plas yo lè yo klike sou lyen yo bay la. Sa a pwomèt yo dwe yon aswè inoubliyab nan cuisine natif natal Italyen, ki te fè menm plis espesyal pa manyen pèsonèl Chef Rossi a.

Genyen prim pou Manm Manm ak Bwè Manm Club

Moun ki abòne yo Irish Times Food & Drink Club gen chans pou yo genyen de pri enkwayab nan mwa sa a nan Co Wicklow. Premye pri a gen ladan yon meni degustasyon 10-kou pou de nan restoran The Strawberry Tree nan BrookLodge & Macreddin Village nan Aughrim, ki te swiv pa yon sejou lannwit. Dezyèm pri a ofri yon sejou lannwit pou de nan The Sally Gap Bar & Brasserie nan senk-zetwal Powerscourt Hotel Resort & Spa, konplè ak yon dine twa kou ak manje maten. Moun ki enterese ka antre nan konpetisyon yo lè yo klike sou lyen yo bay yo.

Felisitasyon pou Edel Troy, ganyan yon sejou pou de nan Eccles Hotel & Spa nan Glengarriff, Co Cork, ak Gerry Murphy, gayan yon dine pou kat nan restoran Neighborhood nan Naas, Ko Kildare. Ganyan chans sa yo pral san dout jwi eksperyans manje inik ak délisyeu nan établissements ki renome sa yo.

Plis Nouvèl Manje ak Bwè

Nan Irish Times Magazine wikenn sa a, chef ak rèstorateur Sunil Ghai pataje resèt ki soti nan nouvo liv kwit manje li a, Spice Box: Easy, Everyday Indian Food. Magazin nan prezante tou yon atik pa Corinna Hardgrave, ki kwè li te dekouvri yon nouvo konkiran zetwal Michelin nan vil Kilkenny. John Wilson ale nan yon demand pou jwenn ven Bordeaux sou yon bidjè. Anplis de sa, Grainne O'Keefe ak Lilly Higgins bay resèt pou asyèt otòn remoute kouraj nan magazin an.

Pou dènye nouvèl sou manje ak bwason, karakteristik, ak resèt bon gou, sonje vizite irishtimes.com/food. Si ou vle pataje kè kontan nan Irish Times Food & Drink Club ak moun ou renmen yo, yo ka rantre nan swiv lyen yo bay la. Rete konekte ak nou sou Facebook ak Instagram pou mizajou ak fotografi manje ki bay dlo nan bouch.

Sous:

– Ilandè Times Manje ak Bwè Club

– irishtimes.com/food