Pano afichaj dijital Los Angeles Metro fè fas a opozisyon sou enkyetid sekirite trafik yo

Los Angeles Metro ap pouse pi devan ak yon plan pou enstale 49 tablo afichaj dijital doub fas, sa ki pote kantite total tablo afichaj dijital atravè vil la a 86. Metro espere plan an, ki rele Rezo Kominikasyon Transpòtasyon (TCN), jenere $1 milya nan revni plis pase 30 ane. Pandan ke kèk chanm komès lokal yo sipòte plan an, aktivis ak gwoup kominotè yo gen enkyetid konsènan enpak sou anviwònman vizyèl la ak sekirite trafik la.

Komisyon Planifikasyon Vil Los Angeles pral tande pwopozisyon an le 14 septanm, anvan li ale nan Konsèy Vil la. Pano afichaj yo ta gaye nan tout vil la, ak pifò otowout yo ap fè fas ak lòt moun ki fè fas a kominote yo. Estrikti yo ta varye nan wotè soti nan 30 a 95 pye, ak majorite a se 30 pye wotè.

Metro diskite ke pwojè a pral gen benefis piblik, tankou rezève tan pou mesaj ijans. Sepandan, etid ki te fèt pa enstitisyon tankou University of Alabama nan Birmingham ak Biwo Federal Estatistik Transpò yo te montre ke tablo afichaj dijital ka ogmante pousantaj aksidan ak distrè chofè yo. Prezans tablo afichaj dijital yo nan Florid ak Alabama ogmante pousantaj aksidan pa 25% ak 29% respektivman.

Lòt vil Sid Kalifòni, ki gen ladan La Mesa, te konsidere tou pwopozisyon tablo afichaj dijital men yo te rejte yo akòz enkyetid sou distraksyon chofè yo. Prekosyon sekirite Metro yo pou pèmèt imaj tablo afichaj yo chanje chak uit segonn yo konsidere kòm ensifizan konpare ak lòt vil ak eta kote imaj chanje chak kat a dis segonn.

Opozan yo diskite ke tablo afichaj dijital yo pral kontribiye nan cheche iben, distrè chofè yo, ak enpak sou sekirite chofè yo. Yo mande Konsèy Vil la pou vote kont pwojè a.

Pandan ke kèk lidè biznis sipòte pwopozisyon tablo afichaj dijital la, gwoup kominotè, konsèy katye yo, ak aktivis yo ap pran pozisyon kont li. Yo kwè ke revni ki pwodui nan tablo afichaj dijital yo pa depase konsekans negatif yo pou anviwònman vizyèl vil la ak sekirite trafik la.

