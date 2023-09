Minecraft 1.8.9: vèsyon definitif pou pvp

By

Nan mond lan nan Minecraft, konba se yon aspè fondamantal nan jwèt la, patikilyèman lè li rive jwè-vs-jwè (PvP) jeu. Sepandan, sistèm konba a te sibi plizyè chanjman pandan ane yo, e se pa tout chanjman sa yo te byen resevwa pa kominote a. Kòm yon rezilta, anpil kominote PvP ak jwè yo te retounen nan ansyen vèsyon jwèt la pou chèche sa yo konsidere kòm jou glwa nan konba PvP.

Lè li rive vèsyon ki pi bon pou PvP, diskisyon an souvan se yon chwa ant Minecraft 1.7 ak 1.8. Pandan ke gen dezakò ant de iterasyon sa yo, majorite sèvè PvP ak jwè yo gen tandans favorize vèsyon 1.8.9.

Preferans pou Minecraft 1.8.9 kòm eksperyans PvP final la baze sou majorite opinyon jwè yo ak chwa vèsyon sèvè yo. Vèsyon sa a trè konsidere pa kominote a pou reta nan antre li yo redwi, sa ki pèmèt jwè yo retabli animasyon Sprint yo byen vit epi fè eksperyans mwens pwoblèm ak opinyon vitès klike sou.

Pandan ke Minecraft 1.7 toujou renmen anpil akòz hitbox li yo ak diferans ranje, 1.8.9 te touche tit la nan estanda lò pou PvP. Li se yon aktyalizasyon ki pi resan ki te fikse sèten pinèz ki te eksplwate nan 1.7, tankou glitch la Sprint ak flèch ki lakòz domaj grangou nan sib blende yo.

Natirèlman, pa gen okenn vèsyon nan jwèt la san defo ak pinèz li yo. Minecraft 1.8.9 gen pwoblèm pwòp li yo ak ranje atak ak ping, ki mennen nan ka kote jwè ki gen koneksyon pòv ka fè fas domaj andeyò ranje mele yo. Sepandan, malgre enpèfeksyon sa yo, 1.8.9 rete chwa pi pito pou kominote PvP a akòz anfaz li sou mouvman, vitès klike sou, ak metrize teknik enpòtan tankou reset sprint, frape blòk, ak piki baton lapèch byen plase.

Absans refwadisman nan 1.8.9 pèmèt jwè yo konte sou dèksterite manyèl yo ak pozisyon estratejik yo, sa ki fè vitès klike sou ak mouvman faktè enpòtan nan reyalize viktwa. Kontrèman, Mizajou Konba 1.9 la te deplase konsantre nan lwen vitès klike sou epi li te mete mwens anfaz sou strafing ak mouvman.

Alafen, desizyon ki genyen ant itilize Minecraft 1.7 oswa 1.8.9 pou PvP desann nan preferans pèsonèl. Sepandan, li se vo anyen ke majorite nan serveurs kounye a opere sou vèsyon 1.8.9, ki endike ke chwa sa a gen anpil chans pou pèsiste pou tan kap vini an prévisible. Mojang, pwomotè Minecraft, pa te montre okenn entansyon pou retounen chanjman konba yo te aplike nan vèsyon 1.9.

