Nouvo Règleman Inyon Ewopeyen an pèmèt tchat twazyèm pati sou WhatsApp

Rezime: Lwa sou mache dijital Inyon Ewopeyen an (DMA) te idantifye gwo konpayi teknoloji kòm gadyen, tankou konpayi paran WhatsApp, Meta. Pou konfòme ak nouvo règleman yo, WhatsApp te prezante yon nouvo karakteristik ki rele "chat twazyèm pati" nan vèsyon beta li yo. Karakteristik sa a pral pèmèt itilizatè yo resevwa epi reponn a mesaj ki soti nan moun k ap itilize lòt aplikasyon pou messagerie.

DMA kategorize gadyen yo dapre sèvis platfòm debaz yo, ak kèk konpayi ki parèt nan plizyè lis. Pou egzanp, Google ofri divès kalite sèvis ki ta ka konsidere kòm gatekeeping, tankou Google Maps, Google Play, Google Shopping, Chrome, Android, ak YouTube. Menm jan an tou, Meta opere rezo sosyal tankou Facebook ak Instagram, ansanm ak yon sèvis entèmedyè ak yon platfòm piblisite.

Inyon Ewopeyen an refere a apps messagerie kòm Sèvis Kominikasyon Entènèt Endepandan Nimewo (N-IICS) e li te enkli WhatsApp ak Messenger nan kategori sa a. Entèoperabilite ant platfòm mesaj se yon kondisyon pou gad pòtay yo, ki pèmèt itilizatè yo nan aplikasyon tankou Signal, Telegram, oswa Snapchat yo kominike ak itilizatè WhatsApp ak Messenger san yo pa bezwen yon kont sou tribin sa yo.

Kòm yon repons a nouvo règleman an, WhatsApp te kòmanse travay sou entèoperabilite nan vèsyon devlopman li pou android. Objektif la se pèmèt kominikasyon san pwoblèm ak sèvis mesaj twazyèm pati. Gatekeepers yo oblije konfòme yo ak règleman yo nan sis mwa, sa vle di ke entèoperabilite konplè yo ta dwe disponib nan mwa mas 2024.

Miyò, iMessage Apple la pa konsidere kòm yon sèvis mesaj debaz dapre règleman sa yo, paske li poko satisfè papòt itilizatè a mete nan Inyon Ewopeyen an.

Pou pi devan, WhatsApp ap bezwen adrese defi teknik pou asire ke karakteristik avanse tankou pataje fichye, apèl videyo, ak mesaj odyo yo entèoperab ak sèvis twazyèm pati. Nouvo karakteristik sa a make kòmansman yon pwojè enpòtan pou ekip WhatsApp la, pandan y ap travay pou konfòme yo ak kad regilasyon Inyon Ewopeyen an.

Definisyon:

– Lwa sou mache dijital (DMA): kad regilasyon Inyon Ewopeyen an te entwodui pou adrese wòl ak pouvwa gwo konpayi teknoloji yo ke yo rekonèt kòm gatekeepers.

– Gatekeepers: Konpayi teknoloji yo idantifye pa Inyon Ewopeyen an kòm ki gen gwo kontwòl ak enfliyans sou mache dijital yo.

– Entèoperabilite: Kapasite diferan lojisyèl oswa platfòm pou kominike ak travay ansanm san pwoblèm.

– Sèvis Kominikasyon Endepandan Nimewo Endepandan (N-IICS): Yon tèm regilasyon Inyon Ewopeyen an itilize pou fè referans a aplikasyon pou messagerie.

– Encryptage end-to-end: Yon mezi sekirite ki asire konfidansyalite ak sekirite kominikasyon an nan cryptage mesaj yo nan yon fason ke se sèlman moun k ap resevwa entansyon yo ka dechifre epi li yo.

Sous: Inyon Ewopeyen Digital Markets Act (DMA) direktiv, WABetaInfo.