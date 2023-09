Reyalite a akablan sou enfòmasyon konfidansyèl nan laj dijital la

Nan laj dijital jodi a, done nou yo toujou ap pwodwi ak kolekte. Chak aksyon nou pran avèk oswa tou pre yon aparèy konekte jenere enfòmasyon enpòtan sou nou, aparèy nou itilize yo ak aktivite nou yo. Kit se navige sou entènèt la oswa tou senpleman mache pase yon routeur Wi-Fi, tout entèraksyon sa yo anrejistre epi trete kòm pwen done. Done kote egzak nou yo toujou kolekte epi transmèt lè sèvis lokal nou yo aktive sou telefòn nou yo.

Done nou yo itilize pou plizyè rezon, sitou pou fè lajan. Piblisite ak mache yo swiv aktivite nou yo sou entènèt pou predi preferans nou yo, enterè nou yo, e menm sitiyasyon finansye nou yo. Yon fwa yo kolekte, done nou yo vwayaje atravè yon ekosistèm anons-teknoloji konplèks, kote yo rasanble, analize, epi itilize yo sèvi anons ipè vize. Men vi prive done ale pi lwen pase vize anons. Konpayi swen sante yo ak manifaktirè wearables yo enterese nan istwa medikal nou yo ak done byometrik yo, pandan y ap kamera siveyans ak detèktè kontwole nou pou rezon sekirite.

Pandan ke patisipasyon nan endistri ad-tech sipòte modèl revni nan pifò sit entènèt ak aplikasyon, li ogmante enkyetid sou vi prive nou an. Enfòmasyon nou yo toujou ap kolekte, achte, vann, kopye, ak eksplwate pou plizyè rezon. Yon fwa done nou yo deyò, pa gen okenn fason yo rekipere li. Li akablan wè ki jan done nou yo anvayi chak aspè nan lavi nou, men li difisil pou konprann tout dimansyon ekosistèm enfòmasyon nou an.

Konfidansyalite dijital se yon pwoblèm konplèks ki pa ka rezoud fasil. Li se yon negosyasyon konstan ant nou ak mond lan bò kote nou. Pandan ke li ta ideyal pou gen kontwòl sou vi prive nou an, dinamik pouvwa yo favorize gwo kòporasyon yo. Aksepte kondisyon akò sèvis san yo pa konprann konplètman enplikasyon yo se menm jan ak yo te nan yon negosyasyon tab konferans dezavantaj. Akò sa yo souvan pèmèt konpayi yo eksplwate done nou yo pou benefis yo, san itilizatè an mwayèn.

Pwoteje vi prive enplike nan fè chwa konsyan ak konsyan de konsekans yo kache nan aksyon nou sou entènèt. Sepandan, konpayi yo te vin abil nan eksplwate chwa sa yo ak obfuscating vrè entansyon yo. Klike "Dakò" sou yon akò kondisyon sèvis yo ka bay konpayi pèmisyon non sèlman pou jwenn enfòmasyon nou yo, men tou pou pataje oswa vann yo bay lòt antite. Reyalite enfòmasyon konfidansyèl yo nan epòk dijital la se akablan, men li enpòtan pou nou rete enfòme epi pran prekosyon pou pwoteje enfòmasyon pèsonèl nou yo.

