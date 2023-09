Huawei lanse seri Mate 60: yon rival potansyèl Apple nan mache Smartphone Lachin nan

By

Teknoloji Huawei Lachin nan te dènyèman te revele nouvo seri smartphone Mate 60 li yo, ki te atire atansyon mondyal pou teknoloji li yo ki sijere ke konpayi an te simonte sanksyon Etazini yo. Devlopman sa a ta ka pozisyon Huawei kòm yon konkiran tèribl pou Apple. Mate 60 ak Mate 60 Pro yo te anonse nan fen mwa Out, e de lòt modèl, Mate X5 ak Mate 60 Pro +, te lanse Vandredi.

Yon karakteristik enpòtan nan seri Mate 60 la se kapasite li pou sipòte kominikasyon satelit, sa ki pèmèt itilizatè yo fè apèl ak voye mesaj nan zòn ki pa gen siyal mobil oswa entènèt, tankou mòn oswa nan lanmè. Menmsi detay espesifik sou chips yo itilize yo pa te divilge, konpayi analiz TechInsights te dekouvri ke telefòn yo mache ak nouvo chip Kirin 9000s Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) Lachin nan. Tès vitès bonè ke achtè Chinwa yo te fè yo endike ke Mate 60 Pro a gen anpil vitès download ki depase sa yo ki nan telefòn 5G ki pi wo a.

An tèm de founisè, Huawei pa te bay non yo ofisyèlman, men TechInsights te jwenn ke konpozan DRAM ak NAND SK Hynix Kore di Sid yo te itilize nan seri Mate 60 la. SK Hynix, ki te sispann fè biznis ak Huawei apre restriksyon Etazini te enpoze an 2019, ap mennen yon ankèt kounye a. Mate 60 Pro a gen ladan tou yon pwopòsyon ki pi wo nan eleman chip Chinwa-fè konpare ak modèl anvan yo.

Anvan pi gwo vandè smartphone nan mond lan, Huawei te fè fas a yon bès nan pati nan mache akòz aksè limite li nan zouti pou fè chip apre sanksyon Etazini yo. Pataje mache li yo nan peyi Lachin tonbe a 11% ane sa a soti nan 27% nan 2020. Apple, nan lòt men an, te vin fè dominan nan smartphone prim nan Lachin pandan peryòd sa a, ak pati nan mache li ogmante soti nan 11% a 19%, dapre done ki soti nan Counterpoint.

Analis endistri yo kwè ke seri Mate 60 la ka anonse rezurjans Huawei a kòm yon rival Apple nan mache Chinwa a. Santiman patriyotik kondwi pa tansyon k ap monte ant Etazini ak Lachin ka kontribye nan lavant fò, ak medya eta a ak itilizatè entènèt salue lansman an kòm yon souflèt kont US Ming-Chi Kuo a, yon analis ak TF International Securities, predi ke Mate 60 Pro a. pral bato ant 5.5 a 6 milyon inite nan dezyèm mwatye nan ane sa a, yon ogmantasyon 20% soti nan komèsan yo okòmansman te planifye. Kuo plis predi ke chajman kimilatif Mate 60 Pro a ka rive nan omwen 12 milyon inite nan yon ane apre lansman.

Sous:

– Yelin Mo ak Brenda Goh. "Nouvo smartphones Huawei pou teste reaparisyon li nan gwo mache Lachin nan" (Reuters)

