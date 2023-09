Western Digital Vann Milpitas Campus pou $192.5 Milyon, Antre nan Akò Leaseback

Western Digital, ki baze nan Kalifòni, fèk fè yon kontra vann ak kontra-lwaye ak Blue Owl Capital pou biwo Milpitas, R&D, ak kanpis fabrikasyon. Pwopriyete senk bilding lan, ki chita nan 901, 951, 1001, 1051, ak 1101 Sandisk Drive, te vann pou $192.5 milyon dola, ak Blue Owl kòm achtè a. Kòm yon pati nan akò a, Western Digital te siyen yon kontra lwaye 16 ane pou sit la 37-acre ki pwolonje jiska 2039.

Kanpis Milpitas, ansyen katye jeneral manifakti flash-drive SanDisk, te akeri pa Western Digital an 2016. Kanpis la gen ladan biwo, enstalasyon rechèch-ak-devlopman, ak plant fabrikasyon, ki kouvri yon total de 580,322 pye kare. Blue Owl, li te ye pou konsantre li sou tranzaksyon leaseback, te peye $332 pou chak pye kare pou pwopriyete a.

Kontra lwe, tankou sa a, pèmèt konpayi yo déblotché lajan kach ki mare nan byen imobilye. Sa a kapab yon fason avantaje pou ranmase lajan san yo pa itilize vann aksyon oswa bay dèt, patikilyèman pandan peryòd pi gwo to enterè oswa lè valè stock yon konpayi an ba.

Pri aksyon Western Digital la te fè eksperyans fluctuations, k ap monte pa 37% ane sa a men li te bese pa 43% soti nan pik li an avril 2021. Majiskil sou mache konpayi an kounye a kanpe nan prèske $ 14 milya dola. Nan ane fiskal anvan an, Western Digital rapòte yon pèt $1.3 milya dola. Avèk anviwon $2 milya dola nan lajan kach, konpayi an fè fas a $1.1 milya dola nan nòt ki dwe ane pwochèn epi li pral tou regle yon bòdwo taks $523 milyon dola pandan sezon aktyèl la.

Akote kanpis Milpitas la, Western Digital posede tou katye jeneral biwo li ki sitiye nan 5601 Great Oaks Pkwy nan San Jose.

Sous: Silicon Valley Business Journal, Reuters, Yahoo Finans