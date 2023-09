Western Digital lanse WD Blue SN580 NVMe SSD ak pèfòmans amelyore pou amater kreyatif.

By

Western Digital te prezante WD Blue SN580 NVMe SSD a, yon nouvo adisyon nan pwogramasyon pwodwi li yo nan kondui solid-state (SSDs). Ki fèt espesyalman pou kominote antouzyaste kreyatif ak pwofesyonèl, kondwi flash entèn sa a itilize teknoloji NVMe PCIe Gen 4.0, ki ofri ogmante repons aplikasyon an ak tan demaraj pi rapid.

WD Blue SN580 NVMe SSD a disponib kounye a pou achte sou entènèt sou Amazon.in epi chwazi magazen an detay nan peyi Zend. Li vini ak yon garanti limite nan 5 ane, bay lapè nan tèt ou itilizatè yo.

Kondwi a disponib nan kapasite ki soti nan 250GB a 2TB, ak yon pri kòmanse nan Rs 4,599. Karakteristik kle li yo enkli teknoloji NVMe PCIe Gen 4.0, ki pèmèt itilizatè yo fè plizyè travay san efò ant pwojè gwo ak konplèks ak vitès lekti ak ekri jiska 4,150 MB/s.

Kondwi a tou enkòpore nCache 4.0 teknoloji, ki pèmèt gwo pèfòmans ekri pete ak kopye rapid nan gwo dosye ak byen medya yo. Avèk faktè fòm M.2 2280 li yo, WD Blue SN580 NVMe SSD bay jiska 2TB depo pou aplikasyon, done, foto, videyo 4K, ak mizik.

An tèm de fyab, Western Digital ofri yon garanti limite 5 ane pou SSD a, ansanm ak yon evalyasyon ki rive jiska 900TBW (terabytes ekri) pou modèl la 2TB. Anplis de sa, kondwi a gen kondisyon ki ba pouvwa, sa ki fè li ideyal pou maksimize lavi batri laptop.

Khalid Wani, Direktè Komèsyal Senior nan Western Digital India, te note ke kòm demann pou kontni dijital Immersion ap grandi nan peyi Zend, gen yon bezwen pou zouti pèfòmans segondè. WD Blue SN580 NVMe SSD la, ak teknoloji NVMe PCIe Gen 4.0 ki rapid zèklè li yo, adrese demann sa a lè li diminye tan chaj. Faktè fòm mens li yo ak kapasite depo jenere fè li apwopriye pou tou de pwofesyonèl ak kreyatè aspiran.

An rezime, nouvo SSD WD Blue SN580 NVMe a ofri pèfòmans ak fyab amelyore pou kominote antouzyaste kreyatif ak pwofesyonèl yo. Avèk teknoloji dènye kri li yo ak konsepsyon dous, li pèmèt itilizatè yo atake pwojè gwo ak konplèks avèk efikasite pandan y ap asire done yo an sekirite. Disponiblite kondwi a nan divès kapasite ak garanti limite 5 ane a ogmante plis atire li.

Definisyon:

NVMe: Non-Volatile Memory Express, yon pwotokòl ki pèmèt kominikasyon efikas ant yon lame ak kondui eta solid.

PCIe: Peripheral Component Interconnect Express, yon estanda otobis ekspansyon òdinatè seri gwo vitès.

Gen 4.0: Katriyèm jenerasyon PCIe, ki bay plis lajè ak pousantaj transfè done pi rapid.

