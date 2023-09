Pratik ki baze sou prèv ak evolisyon pwogram pa ka tann pou aprann

Can't Wait to Learn, pwogram edikasyon dijital War Child pou timoun ki afekte nan konfli, te toujou gide pa prèv syantifik. Sepandan, pou yo konsidere vrèman "ki baze sou prèv," yon entèvansyon dwe satisfè sèten kritè. Atravè yon etid gwo echèl nan Uganda, Can't Wait to Learn kounye a satisfè kritè sa yo, ki make yon evolisyon enteresan pou pwogram nan.

Pratik ki baze sou prèv se konsèp ke pratik okipasyonèl, tankou enfimyè, edikasyon, oswa sipò sikososyal pou timoun yo, ta dwe baze sou prèv syantifik. Li enplike nan itilize pwosesis rechèch solid pou pwouve enpak entèvansyon yo, olye ke repoze sou tradisyon, entwisyon, oswa eksperyans pèsonèl. Òganizasyon èd yo dwe dispoze rann tèt yo responsab pou asire yo pa lakòz plis mal pase byen.

Apwòch ki baze sou prèv la kòmanse ak entèvansyon ki sibi rechèch syantifik, tankou evalyasyon posibilite oswa esè kontwole. Konklizyon nan etid sa yo yo itilize pou adapte ak amelyore metòd la si yo enkonklizyon oswa ensifizan. Si rezilta yo pozitif, entèvansyon an ap pwogrese nan pwochen faz evalyasyon an.

Can't Wait to Learn te sibi yon esè kontwole owaza nan Uganda pandan 18 mwa ki sot pase yo. Etid la te enplike 1507 timoun ki soti nan 30 lekòl nan distri Isingiro. Mwatye nan lekòl yo ranplase leson Anglè ak Matematik regilye yo ak Can't Wait to Learn pou konpare dirèkteman efikasite li yo. Rezilta etid la, ki pral pibliye byento nan yon jounal syantifik, demontre ke Can't Wait to Learn non sèlman fè pi bon pase edikasyon estanda, men tou depase pifò pwogram EdTech yo itilize nan anviwònman menm jan an.

Esè sa a nan Uganda solidifye Pa ka tann pou aprann kòm yon pwogram ki baze sou prèv konplètman. Li fè pati yon koleksyon 10 etid rechèch ki fèt pa War Child nan peyi tankou Chad, Jordan, Liban, ak Soudan depi kòmansman pwogram nan. Nan Soudan, yon etid te jwenn ke timoun yo amelyore prèske de fwa plis nan matematik ak prèske twa fwa plis nan lekti konpare ak pwogram aprantisaj gouvènman an pou timoun ki pa lekòl.

Etap sa a nan Uganda make kòmansman vwayaj dekale Can't Wait to Learn. Nan liy ak apwòch lokalizasyon an, aplikasyon pwogram nan te remèt bay minisipalite lokal la. Lè w pataje sa ki mache ak sa ki pa fè rechèch, Can't Wait to Learn gen pou objaktif pou ankouraje pwogrè siyifikatif nan direksyon pou bay edikasyon gratis, ekitab ak bon jan kalite pou tout timoun ki afekte nan konfli.

Can't Wait to Learn te okòmansman devlope nan Soudan an 2012 e depi li te teste ak aplike nan divès peyi. Li te rive nan anviwon 100,000 timoun jiskaprezan, ak kandida pwomèt pou kwasans nan lavni.

Sous:

– Pa ka tann pou aprann – Pwogram edikasyon dijital War Child pou timoun ki afekte nan konfli

– Mark Jordans, Pwofesè Sante Mantal pou Timoun ak Adolesan ak Direktè Rechèch ak Devlopman pou Timoun Lagè

– Jasmine Turner, dirijan rechèch pou Can't Wait to Learn