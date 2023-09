Apple Stock tonbe kòm ofisyèl Chinwa yo entèdi iPhones nan travay

Aksyon Apple (AAPL) te fè eksperyans yon bès enpòtan nan plis pase 6% nan kòmansman semèn sa a akòz yon entèdiksyon sou iPhones nan ajans gouvènman santral nan peyi Lachin. Liberasyon yon nouvo telefòn wo-fen Huawei te ajoute tou presyon sou Apple, ki koinside ak pwochen lansman nouvo iPhone 15 li yo.

Malgre sa yo konsènan tit, analis Morgan Stanley Erik Woodring kwè ke enpak la pral minim. Woodring deklare ke reyaksyon mache a ègzajere siyifikasyon potansyèl de tit Lachin yo e ke bès nan stock ekzajere.

Menm nan yon pi move senaryo, Morgan Stanley predi ke Apple ta sèlman pèdi apeprè 4% nan revni ak 3% nan salè pou chak aksyon. Woodring jije posiblite pou pèdi 70% nan anbakman iPhone nan Lachin kòm trè fasil.

Anplis de sa, analiz JPMorgan a endike ke Apple te piti piti ogmante pati nan mache li nan Lachin nan kèk ane ki sot pase yo, kaptire apeprè 20% nan mache Chinwa a nan premye sezon 2023. Sepandan, analis JPMorgan Samik Chatterjee sijere ke restriksyon ki sot pase yo sou iPhone. Anplwaye gouvènman yo an komen, ansanm ak nouvo lage telefòn Huawei a, ta ka poze defi pou Apple nan kenbe pwogrè pataje li yo nan Lachin.

Pèfòmans aksyon Apple la te yon sijè nan diskisyon, ak enkyetid nan surevalyasyon ki rive apre konpayi an rate atant pou lavant iPhone ak rapòte bès revni nan kòmansman mwa Out. Lansman iPhone 15 kap vini an konsidere kòm yon bagay enpòtan pou pri aksyon Apple la, ak atant envestisè ki ba konpayi an bezwen depase.

Pandan ke analis yo pa antisipe amelyorasyon enpòtan pou iPhone 15 la, Apple ka toujou benefisye de itilizatè yo amelyore iPhone ki egziste deja yo. JPMorgan estime ke Apple pral vann 218 milyon iPhone soti nan mwa septanm nan fen ane a, yon ti kras pi ba pase total ane pase a.

An jeneral, malgre defi ki sot pase yo nan Lachin ak lansman iPhone kap vini an, analis yo kwè ke bès stock Apple la twòp, ak konpayi an gen potansyèl pou tou de inite ak mwayèn pri vann kwasans.

