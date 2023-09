Kreyatè a nan jwèt viral 'Only Up!' Rale jwèt soti nan vapè, site estrès

Kreyatè jwèt platfòm popilè ki baze sou fizik, Only Up!, te deside retire jwèt la nan devan boutik la vapè, site "estrès" kòm rezon ki fè dèyè desizyon sa a. Sèlman Up! te genyen anpil atansyon nan mwa me lè streamers enpòtan ak YouTubers te montre tantativ yo rive nan tèt la nan jwèt sa a difisil.

Nan yon aktyalizasyon sou vapè, kreyatè jwèt la, ki moun ki ale nan non SCKR Games, te dekri tèt yo kòm yon pwomotè solo epi admèt ke Se sèlman moute! te premye eksperyans yo ak devlopman jwèt videyo. Yo te kreye jwèt la kòm yon priz kreyatif ak yon fason yo teste tèt yo, men li te fini lakòz yo anpil estrès nan mwa ki sot pase yo. Koulye a, yo pare pou avanse pou pi epi mete jwèt la dèyè yo.

Kreyatè a te revele ke yo kounye a ap travay sou pwochen jwèt yo, ki gen non Kilth. Yo te eksprime nesesite pou lapè nan lespri ak gerizon epi yo planifye pou pran yon poz pou kontinye edikasyon yo nan konsepsyon jwèt. Avèk nouvo konesans ak eksperyans yo, yo vize dirije enèji yo nan direksyon Kilth. Jwèt kap vini an pral gen yon jan ak anviwònman konplètman diferan, ak yon anfaz sou sinematografi. Kreyatè a espere kolabore ak yon ti ekip pou pwojè difisil sa a pou amelyore konpetans yo nan konsepsyon jwèt yo.

Se pa premye fwa Only Up! te retire nan machin vapè. Précédemment, jwèt la te pran desann akòz itilizasyon byen ki gen dwadotè, men li te retounen apre yo te retire byen ki vyole yo. Pwomotè a te rekonèt fidbak ak sipò kominote a konsènan defo yo nan jwèt la epi li te eksprime rekonesans anvè kòlèg ki gen konpatib ak zanmitay nan endistri a.

Desizyon kreyatè a pou retire Only Up! epi eksprime estrès yo eko santiman Dong Nguyen, kreyatè Flappy Bird, ki te rale jwèt la nan magazen app nan 2014 akòz nati depandans li yo. Nguyen te revele ke li te santi l koupab ak alèz ak siksè jwèt la.

Nan moman w ap ekri a, Se sèlman moute! kounye a pa disponib pou achte sou vapè, byenke paj li toujou egziste. Tit jwèt la te chanje an "pa disponib," epi pwomotè a te chanje non "Indiesolodev." Revizyon itilizatè pozitif ak evalyasyon pou Only Up! ka toujou jwenn sou paj machin vapè.

Sous: [IGN](https://www.ign.com/articles/creator-of-viral-game-only-up-pulls-game-from-steam-citing-stress)