Aksyon Etazini ap monte pandan envestisè yo ap chanje rapò sou Endèks Pri Konsomatè yo

By

Aksyon ameriken yo te fèmen yon ti kras pi wo kòm envestisè yo te vire atansyon yo sou rapò endèks pri konsomatè semèn pwochèn. Aksyon Apple yo te wè tou estabilite apre yon bès de jou. Dow a te ogmante pa 0.2%, S&P a te vin 0.1%, ak Nasdaq a te ogmante pa 0.1%.

Nan Ostrali, ASX avni yo te moute pa 0.1% oswa 4 pwen nan 7154. S & P / ASX 200 la fèmen pa 0.2% oswa 14.3 pwen nan Vandredi, fini nan 7156.7. Endèks tach dola Bloomberg te pi wo, pandan y ap bitcoin te tonbe nan 1.2% a $ 25,890. Sede a sou nòt US 10 ane ogmante pa 2 pwen baz a 4.26%.

Bank of America to stratèj yo te abandone rekòmandasyon yo pou yo taktikman long sou 10-ane nòt Trezò akòz risk pou rezistans ekonomik US mennen sede a 4.75%. Pandan ke yo toujou espere sede a dwe alantou 4% nan fen ane a, pwevwa sa a se kounye a nan risk.

Yo rapòte Barclays ap prepare pou koupe plizyè santèn djòb pou diminye depans yo. Yo rapòte ke rediksyon yo pral afekte apeprè 5% anplwaye ki fè fas ak kliyan nan divizyon komès la, ansanm ak kèk moun k ap fè afè globalman. Konpayi an ap planifye tou pou restriktire ekip nan inite bank konsomatè UK li yo.

Nan lòt nouvèl, endèks pri konsomatè Lachin nan ak endèks pri pwodiktè pou mwa Out yo pral lage nan 11:30 am. Ekspè yo ap tann yon rebondisman nan pri, kondwi pa pri manje ak ogmante sipò pou vwayaj domestik.

Sous:

– [Sous 1]

– [Sous 2]

– [Sous 3]