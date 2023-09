Aksyon US glise kòm envestisè yo montre atansyon devan Apple evènman ak done enflasyon

By

Aksyon ameriken yo te mete glise nan Madi maten kòm envestisè yo montre prekosyon devan yon evènman pwodwi esansyèl pou Apple ak done kle enflasyon pita nan semèn nan. Dow la te desann 0.1% nan komès pre-mache, pandan y ap S & P 500 la ak Nasdaq tou de te tonbe 0.2%.

Envestisè yo ap gade ak anpil atansyon endèks pri konsomatè ameriken an, ki dwe lage Mèkredi. Li espere montre yon ogmantasyon 0.5% nan pri nan mwa Out, apre yon pwogrè 0.2% an Jiyè. Sepandan, enflasyon debaz yo prevwa rete estab nan 0.2% mwa sou mwa.

Komite konsiltatif ekonomik Asosyasyon Bankers Ameriken yo te deklare ke sik ogmantasyon pousantaj Rezèv Federal la fini. Yo predi ke kwasans GDP pral fasilite a 1.2% ane pwochèn soti nan 2% nan 2023. Chanje atant pousantaj nan semèn ki sot pase yo te lakòz ensètitid nan mache yo, men rimè sou yon poz pwochen nan ogmantasyon pousantaj yo te ede leve santiman.

Nan sektè teknoloji a, evènman Wonderlust Apple la nan Madi trè antisipe. Evènman an ka gen ladan lansman nouvo iPhone 15 ak Apple Watch Series 9, ansanm ak mizajou sou iPad a ak kas VisionPro. Avni Tesla ap retrè apre yon so 10% nan Lendi, kondwi pa yon amelyorasyon nan Morgan Stanley. Bank la kwè ke pwodwi koutim supercomputing Tesla a, Dojo, ta ka ajoute valè enpòtan nan konpayi an.

Envestisè yo ap veye tou sou IPO kap vini ARM sou NYSE. Yo rapòte ke IPO gwoup UK chip la depase 10 fwa gwosè ofrann li yo.

Nan lòt nouvèl, WestRock ap monte nan komès anvan mache apre anons la nan fizyon li yo ak papye ak anbalaj kanmarad Smurfit Kappa. Fizyon an pral kreye yon biznis ak revni konbine $ 34 milya ak yon pati nan mache 20% an Ewòp ak Amerik di Nò.

