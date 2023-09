Jijman Antitrust Google la kòmanse: Yo akize de kenbe monopoli atravè kontra ilegal

Jijman Etazini kont Google te kòmanse nan Washington, DC, ak avoka gouvènman yo diskite ke jeyan teknoloji a espre vyole lwa antimonopòs ak eseye kache aksyon li yo. Pandan jijman an, ki espere dire dis semèn, ekzekitif Apple yo pral temwaye kòm temwen, kòm kontra Google ak konpayi an se yon pati nan gwo ka antitrust la.

Kenneth Dintzer, Direktè Adjwen Branch nan Depatman Jistis Etazini (DOJ), te mete aksan sou siyifikasyon ka a, ki deklare ke li konsène avni entènèt la. Dapre Dintzer, Google kenbe monopoli li ilegalman depi 2010 lè li peye yon gwo kantite lajan bay konpayi tankou Apple ak AT&T. Li te deklare ke Google te okouran ke akò sa yo janbe lòt fwontyè antitrust e ke konpayi an te ilegalman kenbe yon monopoli pou plis pase yon deseni pa ogmante pouvwa a nan default ak echèl.

Anplis, DOJ akize Google pou manipile vann piblik anons pou ogmante pri pou piblisite sou entènèt. Dintzer te prezante nan tribinal prèv ki te montre ki jan Google t ap chèche pwoteje kominikasyon ki detaye peman li bay konpayi tankou Apple. Li te montre yon konvèsasyon chat kote Google CEO Sundar Pichai te swadizan mande istwa chat la enfim.

Pandan ke Google kenbe ke li te reyalize siyifikatif pati nan mache li yo atravè preferans itilizatè yo ak merit, jijman an pral prensipalman konsantre sou si jesyon konpayi an nan rechèch ak rechèch piblisite vyole lwa antitrust. Si yo jwenn li koupab, Jij Amit Mehta ka chwazi pou bay lòd pou kraze Google.

Apple te espere ke yo te eskize nan jijman an epi pou yo ka anile sitasyon egzekitif yo, paske konpayi an te deja bay anpil temwayaj ak yon kantite dokiman. Sepandan, Jij Mehta te refize demann sa a, epi egzekitif Apple Eddy Cue, John Giannandrea, ak Adrian Perica pral evantyèlman pran temwen an nan yon moman pita nan jijman an.

Sous:

– DOJ

– Pwosedi tribinal