Sèvi ak Aprantisaj Diplòm pou fèmen diferans nan konpetans dijital la

By

Gouvènman an 2017 te prezante prelèvman aprantisaj la kòm yon fason pou gwo anplwayè yo envesti nan fòmasyon aprantisaj. Anplwayè ki gen yon bòdwo salè ki depase 3 milyon £ pa ane yo oblije peye 0.5% nan bòdwo salè total yo nan fon prelèvman an. Lè sa a, yo ka itilize lajan sa yo pou sipòte pwòp fòmasyon aprantisaj yo ak depans evalyasyon yo oswa transfere yo bay yon lòt anplwayè. Sepandan, nenpòt ki lajan ki pa itilize ekspire.

Gen yon pakèt estanda aprantisaj ki disponib nan diferan nivo, tankou sa yo ki nan okipasyon dijital. Institute for Apprenticeships & Technical Education (IfATE) bay kat okipasyonèl pou ede patwon yo idantifye wout pwogresyon ak amelyorasyon konpetans pou apranti yo. Inivèsite ki konsantre sou pwofesyonèl, tankou Buckinghamshire New University (BNU), te antre tou sou mache aprantisaj ki pi wo ak degre, yo ofri pwovizyon aprantisaj nan endistri tankou swen sante, lapolis, jeni, biznis ak jesyon, ak dijital.

Anplwayè yo souvan rekrite apranti nan yon aprantisaj nivo pi ba yo epi yo ofri opòtinite pou yo amelyore konpetans nan yon kalifikasyon nivo degre konplè. Sa a pèmèt apranti yo jwenn yon diplòm bakaloreya konplè nan yon peryòd tan ki pi kout konpare ak kat ane tradisyonèl yo.

Menmsi gendwa gen enkyetid konsènan pousantaj fini aprantisaj yo, patwon yo ta dwe byen konsidere dosye founisè yo ap konsidere yo. Pou egzanp, BNU gen yon pousantaj fini plis pase 90% nan aprantisaj dijital yo nan Digital and Technology Solutions Professional (BSc). Estanda aprantisaj patikilye sa a gen sis chemen diferan, tankou Jeni lojisyèl, Konsiltasyon IT, Sekirite Sibè, Rezo, Analiz Done, ak Analiz Biznis.

Founisè fòmasyon yo ka ofri diferan modèl livrezon, tankou lage jou oswa livrezon blòk. Yo kapab tou devlope modèl livrezon sou mezi pou anplwayè ki ka rekrite yon kantite minimòm apranti.

Aprantisaj degre yo ka transfòmasyon an tèm de devlopman pèsonèl. Yo bay elèv k ap aprann eksperyans travay ki gen anpil valè ak opòtinite pou yo jwenn yon diplòm san yo pa akimile dèt. Aprantisaj diplòm yo pa limite sèlman pou moun ki kite lekòl; yo benefisye tou anplwaye ki deja egziste ki vle amelyore konpetans oswa chanje karyè kap chèche nouvo opòtinite. Aprantisaj sa yo tou konble diferans ladrès ant edikasyon inivèsite ak kondisyon endistri yo.

Pou efektivman itilize aprantisaj diplòm pou redwi diferans nan konpetans dijital, anplwayè yo bezwen kreye wòl apranti oswa ofri fòmasyon ki finanse ak prelèvman bay anplwaye ki egziste deja yo. Yo ta dwe konsidere tou nivo aprantisaj ak estanda aprantisaj espesifik ki ann amoni ak bezwen mendèv yo.

Pou navige mond lan konplèks nan aprantisaj, anplwayè yo ka gade nan egzanp siksè nan lòt òganizasyon. Pou egzanp, Crimson, yon konpayi IT ki baze nan West Midlands, te devlope yon pwogram aprantisaj siksè. Yo rekrite elèv ki kite lekòl yo nan Nivo 4 aprantisaj epi yo ofri yo opòtinite pou yo kontinye sou yon aprantisaj IT Consultant degre. Yo gen yon gwo rapò apranti nan biznis yo ak yon gwo angajman pou nouri talan nan lavni.

An konklizyon, aprantisaj degre yo gen potansyèl pou adrese diferans ladrès dijital la epi prepare pwochen jenerasyon teknològ dijital la. Lè yo pwofite prelèvman aprantisaj la ak travay ak founisè fòmasyon ou fè konfyans, anplwayè yo ka bay opòtinite valab pou moun yo devlope ladrès yo ak jwenn eksperyans travay nan teknoloji émergentes.

Sous:

– https://www.gov.uk/government/publications/apprenticeship-levy/apprenticeship-levy

– https://www.instituteforapprenticeships.org/

– https://bucks.ac.uk/apprenticeships

– https://www.crimson.co.uk/