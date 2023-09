Nouvo Mizajou Sekirite Lage pou iPhone ak iPad

By

Apple te pibliye yon aktyalizasyon sekirite enpòtan pou iPhones ak iPads pou adrese vilnerabilite ki fèk dekouvri nan lojisyèl sistèm lan. Chèchè nan Citizen Lab University of Toronto te dekouvri defo sekirite a, ki t ap eksplwate pou distribye espyon komèsyal ki rele Pegasus. Devlope ak vann pa konpayi Izraelyen NSO Group la, Pegasus anjeneral itilize pou vize disidan, jounalis, ak opozan politik.

Malgre ke itilizatè an mwayèn pa gen chans rive dirèkteman afekte pa espyon sa a, Citizen Lab konseye tout itilizatè yo mete ajou aparèy yo imedyatman kòm yon mezi prekosyon. Enstale aktyalizasyon a se yon pwosesis ki senp. Louvri aplikasyon Anviwònman an sou iPhone ou, ale nan "Jeneral," epi chwazi "Mizajou lojisyèl." Si aktyalizasyon lojisyèl iOS 16.6.1 la disponib, tape sou li pou kòmanse enstalasyon an.

Si ou pa ka jwenn aktyalizasyon a, retounen nan paj Jeneral la, tape sou "Sou," epi verifye nimewo vèsyon iOS ou. Si aparèy ou an deja itilize iOS 16.6.1, aktyalizasyon a te enstale avèk siksè. Sepandan, si ou sou vèsyon 16.6 oswa yon iterasyon pi bonè, swiv etap sa yo mansyone pi wo a ankò. Rekòmanse telefòn ou ta ka ede tou deklanche aktyalizasyon a. Anplis de sa, asire w ke ou gen yon koneksyon entènèt ki estab epi bay li yon ti tan anvan ou eseye tcheke pou mizajou ankò.

Li esansyèl pou kenbe aparèy ou yo ajou ak dènye mizajou sekirite yo pou pwoteje kont menas potansyèl yo. Lè w enstale patch sekirite sa a san pèdi tan, ou ka plis pwoteje iPhone ou oswa iPad ou kont frajilite posib ak aksè san otorizasyon.

Sous:

Laboratwa Citizen University of Toronto

Gwoup NSO