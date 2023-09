Unity anonse nouvo chaj pou enstalasyon jwèt ki itilize Unity Engine

By

Unity, yon platfòm devlopman jwèt dirijan, te fèk anonse ke li pral aplike yon nouvo chaj pou chak jwèt enstale lè l sèvi avèk motè a Unity. Frè sa a, ke yo rele Unity Runtime Fee, pral aplikab pou jwèt ki te pase yon sèten papòt revni ak kantite enstalasyon pou tout lavi nan ane ki sot pase a.

Papòt espesifik ak frè yo varye selon kalite abònman Unity pwomotè a genyen. Pou itilizatè Unity Personal ak Unity Plus, papòt revni yo fikse nan $200,000 pa ane, ak yon kantite enstalasyon pou tout lavi 200,000. Nan lòt men an, kont Unity Pro ak Unity Enterprise gen yon papòt ki pi wo nan $ 1 milyon dola nan revni chak ane ak 1 milyon enstalasyon pou tout lavi.

Frè yo pou depase papòt sa yo diferan tou pou chak kalite abònman. Devlopè Unity Pèsonèl yo pral chaje $0.20 pou chak enstalasyon ki pi wo pase papòt la, alòske kont Unity Enterprise peye sèlman $0.01 pou chak enstalasyon ki pi wo a 2 milyon dola. Devlopè nan mache émergentes yo resevwa frè redwi, ak kont pèsonèl Unity peye $0.02 pou chak enstalasyon ak kont Enterprise peye $0.005 pou chak enstalasyon.

Miyò, frè sa yo pral aplike tou pou jwèt ki deja egziste ki bati sou Unity si yo satisfè revni yo epi enstale papòt konte yo. Li enpòtan pou mansyone ke Unity Runtime Frè a pa aplike pou aplikasyon ki pa jwèt.

Unity jistifye aplikasyon frè sa a lè li mete aksan sou chak fwa yo telechaje yon jwèt, se Unity Runtime enstale tou. Konpayi an kwè ke yon frè ki baze sou enstalasyon prezève pwogrè finansye ki soti nan angajman jwè pou kreyatè, kontrèman ak yon modèl pataje revni.

Anplis de chanjman sa yo, Unity te anonse pou pran retrèt nivo abònman Unity Plus li yo. Abònen Plus ki deja egziste yo pral jwenn yon opòtinite pou yo ajou ak Unity Pro pou yon ane nan pri Plus la.

Motè Inite a, li te ye pou kapasite devlopman jwèt versatile ak pwisan li yo, gen plizyè milya telechajman chak mwa. Nouvo estrikti frè sa a gen pou objaktif pou sipòte kwasans ak devlopman kontinyèl kreyatè jwèt pandan l ap kenbe entegrite ekosistèm Unity la.

Sous:

– Unity anonse frè pou fè enstalasyon jwèt yo

– Frè Runtime Inite ak Chanjman Abònman