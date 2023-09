Nouvo Patenarya ant University of Limerick ak Dell Technologies pou Avanse Rechèch Kansè

By

Yon nouvo patenarya ant University of Limerick ak Dell Technologies pral revolisyone rechèch kansè ak dyagnostik lè l sèvi avèk solisyon ki baze sou teknoloji. Kolaborasyon an gen pou objaktif pou amelyore kapasite Digital Cancer Research Center University of Limerick la, espesyalman nan domèn nkoloji.

Aspè kle nan patenarya sa a se devlopman yon platfòm entèlijans atifisyèl (AI) pa Dell, ki fèt espesyalman pou Digital Cancer Research Center. Platfòm sa a pral pèmèt klinisyen yo bay pasyan ki gen lenfom selil B pi efikas lè yo amelyore tan dyagnostik yo ak amelyore opsyon tretman yo. Anplis de sa, li pral fasilite rechèch prediksyon ak dyagnostik, sa ki pèmèt chèchè yo kreye yon reprezantasyon vityèl, oswa "jimo dijital," nan pasyan yo. Sa a pral bay bonjan apèsi sou estrateji tretman ak èd nan devlopman terapi pèsonalize.

Chèchè nan Digital Cancer Research Center yo kounye a konsantre sou envestige wòl kolagen an nan pwogresyon timè ak gaye nan tout kò a. Lè yo idantifye fason yo bloke kolagen an, yo espere jwenn nouvo apwòch pou trete timè anvan yo metastaz.

Pwofesè Paul Murray, Direktè Inite Patoloji Digital Digital Cancer Research Centre la, te eksprime antouzyasm pou nouvo patenarya a, mete aksan sou potansyèl pou avanse konpreyansyon devlopman kansè ak amelyore swen pasyan yo. Catherine Doyle, Managing Director of Dell Technologies Ireland, te mete aksan sou siyifikasyon platfòm AI-kondwi nan bay tretman presizyon ak mennen rechèch klinik nan nouvo wotè.

Patenarya sa a reprezante yon etap enpòtan nan batay kont kansè, ak potansyèl pou fè yon enpak pwofon sou lavi inonbrabl. Li montre pouvwa kolaborasyon ant inivèsite ak konpayi teknoloji pou kondwi inovasyon nan swen sante.

Sous: University of Limerick, Dell Technologies