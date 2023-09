XDefiant Ubisoft a ta ka lage nan mwa septanm oswa oktòb

By

XDefiant, jwèt tirè gratis-a-jwe trè antisipe Ubisoft a, XDefiant, ka lanse yon kote ant mitan mwa septanm ak mitan mwa oktòb la. Jwèt la dènyèman te fè fas a yon revers lè yo te refize sètifikasyon pa PlayStation ak Xbox.

Dapre pwodiktè Mark Rubin, pwosesis sètifikasyon pou XDefiant te kòmanse an Jiyè. Sepandan, nan mitan mwa Out-, Ubisoft te resevwa nouvèl la enèvan ke jwèt la pa t 'pase sètifikasyon. Sa vle di ke jwèt la pa t 'kapab lage nan fen mwa Out jan okòmansman te planifye.

Kounye a, Ubisoft ap travay avèk dilijans pou adrese konpliyans ak ensèk fonksyonalite nan jwèt la. Konpayi an planifye pou resoumèt XDefiant pou sètifikasyon nan mwens pase de semèn. Si jwèt la pase, li ka lage ofisyèlman nan mitan rive nan fen mwa septanm.

Rubin mansyone ke jwèt la espere resevwa yon pas kondisyonèl, ki ta mande pou Ubisoft aplike yon Patch Day One. Kontinwe, lage XDefiant kounye a antisipe pou kòmansman rive nan mitan mwa oktòb la.

Rubin te eksplike ke devlopman nan XDefiant te devye de règ yo estanda pou degaje jwèt. Jwèt la te prezante pandan plizyè faz beta, sa ki pèmèt dè milyon de jwè fè eksperyans li anvan lansman ofisyèl li yo. Ubisoft rete angaje nan lage jwèt la le pli vit ke li pare epi li pral kontinye bay mizajou sou pwogrè li yo.

XDefiant, devlope pa Ubisoft San Francisco, te atire atansyon pou jeu enteresan li yo. Malgre ke li toujou mande pou ajisteman amann, mekanik debaz yo te byen resevwa pandan tès beta.

Sous: Ubisoft, IGN