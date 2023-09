US Stock Futures batay pandan komèsan ap tann evènman Apple ak done ekonomik yo

Avni aksyon ameriken ap fè fas ak defi kòm komèsan yo rete pridan devan evènman maketing Apple la ak done kle enflasyon ak lavant an detay. S&P 500 avni yo te tranpe 0.2%, Dow Jones Endistriyèl Mwayèn avni yo te tonbe 0.2%, ak Nasdaq 100 avni yo te diminye 0.3%. Lendi, Dow Jones Endistriyèl Mwayèn te ogmante 0.25%, S&P 500 te ogmante 0.67%, ak Nasdaq Composite te vin 1.14%.

Komèsan yo ezite fè parye optimis enpòtan akòz katalis mache k ap vini yo. Aksyon Apple yo yon ti kras pi wo pandan envestisè yo ap tann evènman maketing konpayi an, kote nouvo iPhone yo espere yo dwe revele. Evènman an gen potansyèl pou enpak sou mache a anpil. Anplis evènman Apple la, apeti pou gwo aksyon teknoloji yo pral teste tou ak lis $50 milya dola ARM nan New York. IPO a deja te oversubscribed pa 10 fwa, sijere yon demann pwomèt ki ta ka mennen nan yon revizyon anlè nan pri a IPO.

Yon lòt faktè ki afekte santiman mache a se referans depans pou prete 10 ane Etazini yo, ki tou pre nivo ki pi wo yo depi 2008. Komèsan yo ap gade ak anpil atansyon mizajou ekonomik, ki gen ladan rapò endèks pri konsomatè Ameriken an pou pri pwodiktè Out ak Out ak nimewo lavant an detay. Done sa yo pral enfliyanse pwosesis pou pran desizyon Rezèv Federal la nan deliberasyon politik k ap vini yo. Malgre defi yo, Rezèv Federal la toujou dedye a estabilize ekonomi an, byenke reyalize objektif enflasyon an vle 2% ka pran tan.

An jeneral, semèn sa a pral revele direksyon mache ekite Etazini yo, tou depann de rezilta evènman k ap vini yo ak done ekonomik yo.

Sous: Deutsche Bank, Swissquote Bank, SPI Asset Management