Gwoup TUI gen pou objaktif pou chanje plis pase 50% nan rezèrvasyon yo nan TUI App

TUI Group, pi gwo operatè touris pakè vakans Ewòp la, te fikse yon objektif pou deplase plis pase 50% nan rezèrvasyon li yo nan App TUI li yo. Kounye a, rezèrvasyon aplikasyon yo reprezante mwens pase 10% nan lavant li yo nan mache kle tankou UK a ak Almay. TUI Group CEO Sebastian Ebel vle transfòme aplikasyon an nan yon boutik vwayaj yon sèl-stop, diminye depans ki asosye ak chanèl maketing pèfòmans ak amelyore rezèrvasyon repete atravè kliyan fidèl.

Aplikasyon TUI, ke yo rele tou TUI Digital Assistant, te lanse okòmansman an 2014 kòm yon zouti kominikasyon pou kliyan yo. Kounye a li pèmèt vwayajè yo chèche, planifye, ak liv tout aspè nan jou ferye yo, tankou vòl, aranjman, eksperyans, ak pakè jou ferye. TUI ofri tou aranjman otonòm ak rezèrvasyon vwayaj ak aktivite sou platfòm li yo.

Malgre konsantre sou aplikasyon TUI a, konpayi an ap kontinye ofri aplikasyon separe tankou TUI Blue pou entèraksyon ak sèvis espesifik nan otèl. 80% envite pakè TUI deja telechaje epi sèvi ak aplikasyon prensipal TUI la.

Nan mache nòdik la, TUI te wè yon gwo kwasans nan rezèrvasyon aranjman otonòm, ak 80% nan rezèrvasyon fè pa kliyan ki poko vwayaje ak TUI. Mache sa a te montre tou yon gwo enterè nan espas entèaktif ak kominal nan otèl TUI yo, ansanm ak eksperyans ki baze sou aktivite ak aktivite espò.

TUI ap elaji pi lwen pase òf tradisyonèl solèy-ak-plaj li yo ak avantire nan destinasyon vil yo. Eksperyans destinasyon vil yo, tankou randone rivaj, te wè demann ogmante, ak Koleksyon TUI nan destinasyon vil yo te wè yon ogmantasyon 90% nan rezèrvasyon yo. TUI Musement, divizyon touris ak aktivite gwoup la, ap envesti nan eksperyans mak ak patenarya pou amelyore òf li yo.

An jeneral, TUI Group konsantre sou transfòmasyon dijital ak konpetisyon ak lòt ajan vwayaj sou entènèt. Ak objektif anbisye li pou chanje plis pase 50% nan rezèrvasyon yo nan TUI App li a, konpayi an gen pou objaktif pou rasyonalize pwosesis anrjistreman an, diminye depans yo, ak ogmante lwayote kliyan yo.

Sous: Skift