Total War: Farawon ofri nouvo mekanik enteresan nan fòmil abitye

Total War, yon seri jwèt popilè, te pibliye dènye tranch li a, Total War: Pharaoh. Malgre fè eksperyans kèk fatig Total War akòz iterasyon yo anpil nan jwèt la pandan 20 ane ki sot pase yo, Total War: Pharaoh te jere yo raviv eksitasyon an. Devlope pa estidyo Sophia Creative Assembly a, jwèt la ofri yon eksperyans klasik epe-ak-sandal ak yon nouvo tòde enteresan.

Youn nan karakteristik rekòmandasyon yo nan Total War: Pharaoh se mekanik yo kanpay vaste. Jwèt la prezante yon nouvo nivo konpleksite ak entwodiksyon de avanpòs. Avantpòs sa yo aji kòm plas bilding adisyonèl, bay jwè yo plis opsyon estratejik lè yo devlope rejyon yo. Kouch adisyonèl sa a nan granularite reflete mond pre-endistriyèl kote ti bouk te antoure vil yo, ak vil yo te santre alantou vil yo. Enklizyon avanpòs pèmèt tou pou espesyalizasyon nan rejyon yo, amelyore personnalisation jeu.

Anplis larivyè Nil la, Total War: Pharaoh elaji zòn jwe li a pou enkli rejyon istorik Napata, Levant, ak pati Sid-Santral Anatoli. Sepandan, zòn tankou kòt Nò ak Lwès peyi Latiki modèn yo rete inaksesib, men jwe yon wòl enpòtan nan jwèt la kòm kote pèp lanmè yo lanse atak yo.

Objektif prensipal jwèt la se pou jwè yo vin swa Farawon an nan peyi Lejip la oswa Gran Wa peyi Itit yo. Dirijan yo dwe akimile lejitimite, yon resous ki pwodui atravè kontwòl tè debaz yo, konstriksyon bilding espesifik, ak pase Dekrè wayal yo. Yon fwa yo jwenn ase lejitimite, chèf yo ka defi lidè aktyèl la nan yon lagè sivil, potansyèlman fè fas ak lòt konpetitè. Vin chèf la se sèlman kòmansman an, kòm jwè yo dwe kontinye akimile pouvwa wayal yo ak bati Legacy ansyen yo, imite gwo chèf nan tan lontan an.

Total War: Farawon an entwodui yon sistèm Royal Court ki kaptivan, ki ofri plizyè pozisyon ak pouvwa inik. Jwè yo ka kominike avèk manm tribinal sa yo, pou yo fè favè oswa fè konplo kont yo. Bati relasyon ak manm yo ka bay aksè nan inite espesyal oswa menm mennen nan chantaj ak menas pou pran pouvwa. Dinamik tribinal konplike yo ajoute pwofondè ak konplote nan jwèt la.

Total War: Farawon an rajenisman seri Total War ak mekanik inik li yo ak apwòch entérésan. Kit ou se yon fanatik depi lontan oswa ou nouvo nan seri a, jwèt sa a pwomèt yon eksperyans enteresan ak Immersion.

