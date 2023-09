Seri iPhone 15 kap vini pou jwenn amelyorasyon enpòtan

By

Apple gen pou l lanse pwogramasyon iPhone 15 li yo sou 12 septanm, ak rimè ki sijere ke kat modèl iPhone yo pral revele ane sa a. Yo fè rimè sou vaniy iPhone 15 ak iPhone 15 Plus pou yo pri menm jan ak ane pase a oswa pou yo resevwa yon ogmantasyon pri majinal, alòske iPhone 15 Pro Max espere wè ogmantasyon pri ki pi apik konpare ak modèl anvan an.

OpenAI pou òganize konferans inogirasyon pwomotè nan mwa novanm

OpenAI, kreyatè popilè AI chatbot ChatGPT, pral òganize premye konferans pwomotè li nan San Francisco nan dat 6 novanm. Konferans lan pral ofri prezans an pèsòn ak opsyon difizyon an dirèk pou devlopè yo angaje ak konpayi an.

Clubhouse transfòme nan aplikasyon pou mesaj odyo

Platfòm odyo sosyal Clubhouse, ki te vin popilarite pandan pandemi an men ki te fè eksperyans yon bès, ap fè yon reaparisyon kòm yon aplikasyon pou mesaj odyo. Ak yon dènye aktyalizasyon, Clubhouse gen pou objaktif pou vin pi sosyal ak inik konpare ak lòt apps messagerie, ofri yon eksperyans plis entèaktif ak Immersion.

MediaTek Devlope Chipset 3nm Sèvi ak Teknoloji TSMC la

Dirijan manifakti chipset MediaTek te devlope premye chip 3 nanomèt (nm) li yo itilize teknoloji avanse pwosesis Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Mete pou premye nan 2024 kòm yon pati nan seri chipset prensipal MediaTek Dimensity, nouvo chipset sa a pwomèt efikasite ak pèfòmans amelyore.

Tecno lanse SPARK 10 Pro Moon Explore Edition

Tecno te lanse smartphone Tecno SPARK 10 Pro Moon Explore Edition nan peyi Zend, pou rann omaj pou misyon lalin Chandrayaan 3 ISRO a. Espò ak yon konsepsyon kwi doub blan ak nwa ki enspire pa sifas lalin lan, aparèy sa a prezante yon dèyè kwi ki baze sou silikon ekolojik e li te deja prezante kòm Tecno Magic Skin Edition nan mache mondyal yo.

Pri ogmante pou PlayStation Plus nan peyi Zend

Sony dènyèman te anonse ke li ta ogmante pri yo nan plan anyèl PlayStation Plus li yo nan lòd yo bay bon jan kalite jwèt ak benefis adisyonèl pou abonnés. Pri ofisyèl yo pou peyi Zend yo kounye a yo te ki nan lis sou sit entènèt la PlayStation, ki reflete yon ogmantasyon nan prèske Rs 2,000. PlayStation Plus ofri aksè a jwèt gratis, esè, ak rabè magazen eksklizif pou abonnés li yo, menm jan ak Xbox Game Pass.

