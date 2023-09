Apple lage Mizajou Sekirite pou koreksyon vilnerabilite lojisyèl eksplwate yo

By

Apple te pibliye yon aktyalizasyon sekirite enpòtan pou iPhone ak iPad an repons a dekouvèt frajilite sekirite ki fèk eksplwate nan lojisyèl sistèm aparèy yo. Chèchè nan Citizen Lab University of Toronto te dekouvri vilnerabilite yo, ki te jwenn ke defo lojisyèl an te aktivman te itilize pou delivre yon espyon komèsyal ki rele Pegasus, devlope ak vann pa konpayi Izraelyen NSO Group la.

Pegasus se yon zouti pwisan ak chè prensipalman itilize pou vize disidan, jounalis, ak opozan politik. Se poutèt sa, itilizatè an mwayèn se fasil yo dwe dirèkteman afekte. Sepandan, Citizen Lab rekòmande anpil pou tout itilizatè yo mete ajou aparèy yo imedyatman pou pwoteje kont menas potansyèl yo.

Pou enstale aktyalizasyon a, itilizatè iPhone yo ta dwe ale nan "Anviwònman", chwazi "Jeneral", epi chwazi "Mizajou lojisyèl". Si yo parèt aktyalizasyon lojisyèl iOS 16.6.1, tape pou kòmanse pwosesis enstalasyon an. Si aktyalizasyon a pa vizib, itilizatè yo ta dwe retounen nan paj Jeneral la, chwazi "Sou" pou verifye nimewo vèsyon iOS yo. Si nimewo vèsyon an se 16.6.1, aktyalizasyon a deja enstale. Si aparèy la toujou itilize vèsyon 16.6 oswa yon iterasyon pi bonè, itilizatè yo ta dwe repete etap sa yo mansyone pi wo a.

Si aktyalizasyon a pa parèt, li rekòmande pou rekòmanse iPhone a epi tcheke koneksyon entènèt la. Si aktyalizasyon a toujou pa vizib, li rekòmande pou tann pou kèk tan anvan eseye ankò.

Aktyalizasyon sekirite sa a ranfòse angajman Apple pou l rezoud san pèdi tan nenpòt vilnerabilite yo konnen pou asire vi prive ak sekirite itilizatè yo.

