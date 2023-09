Intel devwale Thunderbolt 5: Ranfòse Bandwidth pou chaje pi vit ak GPU ekstèn

By

Intel fèk prezante Thunderbolt 5, yon nouvo estanda ki ofri yon ogmantasyon siyifikatif nan Pleasant pou konektè popilè a. Avèk Thunderbolt 5, itilizatè yo ka espere chaje laptops ki konekte nan yon vitès ki pi rapid konpare ak predesesè li a, Thunderbolt 4. Anplis de sa, Intel wè potansyèl Thunderbolt 5 pou fè reviv yon pwodwi ki te deja neglije: inite ekstèn pwosesis grafik (GPU) pou joueurs. ak kreyativ.

Avèk yon bandwidth enpresyonan bidireksyon nan 80 gigabit, doub sa yo ki nan Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 bay tou yon etonan 120Gbps nan Pleasant pou ekspozisyon ekstèn. Ogmantasyon twa fwa sa a pèmèt itilizatè yo pouvwa plizyè ekspozisyon 8K oswa yon sèl ekspozisyon ak yon pousantaj rafrechisman eksepsyonèl ki rive jiska 540Hz. Amelyorasyon sa a fè Thunderbolt 5 yon chwa dezirab pou moun k ap chèche pi bon monitè gaming sou mache a.

Vitès ki pi wo ak pi gwo bandwidth Thunderbolt 5 pa sèlman benefisye transfè done, men tou vitès chaje. Aparèy Thunderbolt 5 yo ka delivre jiska 240W pouvwa, potansyèlman elimine nesesite pou yon pò pouvwa separe sou anpil laptops. Devlopman sa a pèmèt pou plis espas pou pò adisyonèl sou chasi laptop la, amelyore konvenyans ak koneksyon.

Dapre Jason Ziller, ki an tèt Divizyon Koneksyon Kliyan Intel a, ogmante Pleasant Thunderbolt 5 a ta ka deklanche yon enterè renouvle nan kat grafik ekstèn. Nan tan lontan an, moun ta achte boîtiers ki te loje pwisan kat graphiques Et pouvwa materyèl pou amelyore kapasite grafik òdinatè yo. Sepandan, GPU ekstèn sa yo pa janm te genyen popilarite toupatou akòz depans yo ak ankonbran. Ziller kwè ke pèfòmans amelyore Thunderbolt 5 a ta ka pote GPU ekstèn tounen nan endikap la, kòm double nan Pleasant ouvè opòtinite pou pèfòmans amelyore ak kapasite elaji.

Ziller tou te allusion sou posibilite pou akseleratè AI ekstèn nan lavni an, site demann k ap grandi pou AI nan espas kliyan an. Pandan ke Thunderbolt 5-ekipe aparèy yo pa espere frape mache a jiskaske 2024, konsomatè yo ka antisipe yon ogmantasyon remakab nan vitès ak potansyèl rezurjans GPU ekstèn yo.

An konklizyon, Thunderbolt 5 Intel ofri anpil amelyore Pleasant, sa ki pèmèt pou chaje pi vit ak renesans potansyèl GPU ekstèn yo. Avèk kapasite pou pouvwa ekspozisyon wo rezolisyon yo ak bay plis pouvwa, Thunderbolt 5 pare pou amelyore eksperyans itilizatè a pou joueurs, kreyatif, ak nenpòt moun k ap chèche transfè done pi rapid. Sepandan, nou pral oblije rete tann jiska 2024 pou wè tout potansyèl Thunderbolt 5 ak enpak li sou mache a.

