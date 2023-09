Huawei: Konkiran k ap monte nan NVIDIA ak Apple nan mache teknoloji Lachin nan

By

Huawei, jeyan telekominikasyon Chinwa a, ap byen vit etabli tèt li kòm yon rival tèribl ak lidè endistri NVIDIA ak Apple nan peyizaj teknoloji a. Devlopman ki sot pase yo mete aksan sou pwogrè remakab Huawei a, non sèlman matche kapasite yo nan tokay li yo, men tou, pouswit Lachin nan pouswit teknolojik endepandan.

Jensen Huang, PDG NVIDIA, te rekonèt Huawei kòm "youn nan konpayi ki pi avanse teknolojik nan mond lan." iFlytek, yon antite Chinwa AI, dènyèman te revele modèl Spark AI li a, ki gen anpil pouvwa ak kapasite GPU modènize Huawei a, ki kounye a di ke yo egal ak GPU A100 NVIDIA yo.

Angajman Lachin nan pou avanse teknoloji jeneratif AI te pouse Huawei akselere devlopman li nan kapasite GPU. Avèk mouvman sa a, Huawei gen pou objaktif pou deranje dominasyon mache NVIDIA a ak rival li modèl ChatGPT ak GPT-4 OpenAI a ak yon modèl AI jeneral.

Huawei te fè vag nan 2019 ak entwodiksyon nan Ascend 910 AI processeur a, depase A100 NVIDIA a nan pouvwa enfòmatik. Pwosesis sa a, yon eleman enpòtan nan gwoup fòmasyon Huawei Atlas 900 Pod A2 AI, demontre kapasite konpayi an pou dirije efò AI ak potansyèlman kolabore ak antrepriz tankou iFlytek.

Devouman Huawei a pou nouri oto-sifizans teknolojik Lachin nan se evidan. Soti nan antre nan mache telefòn nan agresif nan devlope pi piti chips pou aparèy li yo, konpayi an gen pou objaktif pou amelyore endepandans Lachin nan soti nan teknoloji etranje yo. Kolabore ak Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), Huawei te devlope yon processeur 7 nanomèt pou dènye telefòn li a, Mate 60 Pro, ankouraje inovasyon nan fwontyè Lachin nan.

Sanksyon ki sot pase Etazini yo sou ekspòtasyon chip yo nan Lachin te ranfòse plis rezolisyon nasyon an pou diminye depandans sou konpayi ameriken yo. Gouvènman Chinwa a te menm mete restriksyon sou itilizasyon Apple iPhones nan mitan ofisyèl yo ak anplwaye yo, mete aksan sou divizyon k ap grandi ant de peyi yo ak jete dout sou kandida revni Apple la nan youn nan pi gwo mache li yo.

Devwale Huawei a Mate 60 Pro make yon defi enpòtan pou dominasyon Apple nan mache telefòn lan. Pandan ke Huawei ka kounye a reta dèyè Apple an tèm de avansman teknolojik, liberasyon an, makonnen ak restriksyon gouvènman an, te gen yon enpak sou pri aksyon Apple yo ak evaliasyon pwopriete sou mache a. Espekilasyon gen anpil sou dinamik chanjman nan mache teknoloji Lachin nan.

Huawei enkòpore pouswit fleksib Lachin nan nan endepandans ak inovasyon. Pandan ke lidè endistri yo depase NVIDIA ak Apple ka toujou yon objektif byen lwen, trajectoire aktyèl Huawei a sijere yon avni pwomèt. Li gen potansyèl pou refòme naratif teknolojik Lachin nan epi vin tounen yon pisan mezon dacha komèsyal ki rivalize pi bon nan biznis la.

