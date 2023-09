Redekouvèt jwèt Arcade bliye Nintendo a, Sky Skipper

By

Nan jou yo byen bonè nan jwèt Arcade Nintendo yo, te gen frape ak rate. Sepandan, nan sezon lete an 1981, Nintendo lage jwèt la ki ta chanje tout bagay - Donkey Kong. Ki fèt pa Shigeru Miyamoto, Donkey Kong te vin youn nan jwèt arcade ki pi vann nan tout tan ak prezante mond lan nan Mario. Men, ansanm ak siksè nan Donkey Kong, Miyamoto ak direktè Genyo Takeda te travay sou yon lòt jwèt arcade ki te prèske bliye - Sky Skipper.

Sky Skipper te lage an kantite limite an 1981 pou tès nan arcade Japonè, men repons lan te pòv. Se sèlman kèk kabinèt yo te anbake nan Nintendo nan Amerik pou tès ak resepsyon menm jan an tyèd. Jwèt la prezante yon biplan kolekte kat jwe antropomòfik pandan y ap evite goriy jeyan, tankou Donkey Kong. Grafik yo te enpresyonan pou tan li, men jeu a te konfizyon epi li pa trè enteresan.

Akòz resepsyon pòv li yo, Sky Skipper pa janm te lage ofisyèlman ak tablo sikwi kabinèt yo te repurposed pou jwèt 1982 Popeye la. Sky Skipper te sanble yo te efase nan egzistans jiskaske pèseptè Alex Crowley te vin entrige pa jwèt la epi li te kòmanse dekouvri mistè li yo. Li te jwenn yon tablo sikwi enprime orijinal Sky Skipper (PCB) ki te konvèti pou kouri Popeye epi li te achte li. Avèk èd nan zanmi l 'Mark Whiting, yo jere yo ranvèse-enjenyè PCB a epi fè Sky Skipper kouri ankò.

Lè sa a, Crowley te rkree kabinè Sky Skipper la lè l sèvi avèk yon ansyen machin Popeye avèk èd Olly Cotton, ki te rkree travay atistik kabinè orijinal la ki baze sou yon flyer nwa ak blan. Yon lòt dekouvèt te rive lè pèseptè Arcade Whitney Roberts te dekouvri ke Sky Skipper te aktyèlman prezan nan gwoup katye jeneral Nintendo nan Amerik la. Roberts te kapab konfime otantisite Sky Skipper epi pataje foto ak Crowley.

Redekouvèt Sky Skipper te yon moman enpòtan pou amater jwèt arcade. Li ajoute nan istwa a nan jwèt arcade bonè Nintendo yo epi li pèmèt jwè yo fè eksperyans yon moso nan istwa jwèt ki te yon fwa te panse yo dwe pèdi.

Definisyon:

– Jwèt Arcade: yon jwèt jwe sou yon gwo machin ki disponib pou piblik la anjeneral yo jwenn nan galri amizman, restoran, ak lòt avni amizman.

– PCB: Komisyon Konsèy sikwi enprime, ki gen eleman elektwonik pou kouri yon jwèt oswa sistèm òdinatè.

– Reverse-Engineer: pwosesis pou analize yon pwodwi oswa yon sistèm pou detèmine konsepsyon li oswa espesifikasyon li yo.

– Repurposed: adapte oswa reitilize yon bagay pou yon lòt rezon.

