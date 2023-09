Enpak transparans ak konfidansyalite sou kolaborasyon dijital

By

Nan anviwònman travay aleka jodi a, zouti kolaborasyon dijital yo vin esansyèl pou konekte ak kowòdone anplwaye yo. Sepandan, manadjè yo konsène sou enpak redui entèraksyon fas-a-fas sou kreyativite ak inovasyon. Pou mennen ankèt sou pwoblèm sa a, chèchè yo te etidye itilizasyon platfòm kolaborasyon dijital an relasyon ak transparans ak vi prive.

Etid la konsantre sou yon gwo konpayi fabrikasyon ak analize kominikasyon nan 215 gwoup diferan lè l sèvi avèk yon platfòm kolaborasyon dijital. Yo te itilize algoritm aprantisaj machin pou klasifye konvèsasyon kòm swa kreyativite devlopman (konbine oswa agrandi konsèp ki deja egziste) oswa kreyativite deranje (reframing pwoblèm yo jwenn nouvo solisyon). Chèchè yo te gade tou done rezo yo pou idantifye ka pon (konekte ak divès moun) ak lyezon (fòme relasyon sere).

Konklizyon yo te revele de chemen diferan ki te mennen nan swa kreyativite devlopman oswa deranje. Gwoup piblik k ap travay transparanman nan òganizasyon an te ankouraje kreyativite devlopman lè yo angaje ak yon kominote pi laj epi jwenn nouvo pèspektiv. Nan lòt men an, gwoup prive yo te benefisye de yon espas ki an sekirite ki ankouraje devyasyon kreyatif, pran risk, ak enkubasyon lide, ki mennen nan kreyativite deranje.

Chwa ki genyen ant transparans ak vi prive nan platfòm kolaborasyon dijital yo gen enplikasyon enpòtan pou kominikasyon ak rezilta kreyatif. Chanèl piblik yo ankouraje relasyon bridging epi yo gen plis chans pou rezilta nan kreyativite devlopman. Chanèl prive yo, nan lòt men an, ankouraje lyen lyezon epi yo gen plis chans mennen nan kreyativite deranje.

Manadjè yo ka sipòte diferan kalite kreyativite sa yo lè yo desine estrikti kominikasyon yo nan platfòm kolaborasyon dijital yo. Lè yo konprann enplikasyon transparans ak vi prive, administratè yo ka kreye anviwònman ki ankouraje kalite kolaborasyon ki pral pi pwodiktif nan chak ka espesifik.

An jeneral, platfòm kolaborasyon dijital yo gen potansyèl pou ankouraje kreyativite ak inovasyon, men karakteristik platfòm sa yo, tankou transparans ak vi prive, jwe yon wòl enpòtan nan fòme direksyon kolaborasyon ak rezilta kreyatif.

