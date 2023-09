Evènman iPhone anyèl Apple la: Kisa pou w atann

By

Evènman iPhone anyèl ki trè antisipe Apple la pral kòmanse jodi a, devwale dènye avansman yo nan pwogramasyon smartphone bato yo. Pandan ke moun ki pa enterese nan prezantasyon oswa aparèy konpayi an ta ka vle dekonekte apremidi sa a, amater teknoloji atravè mond lan ap tann nouvo modèl iPhone yo.

Youn nan chanjman kle yo rimè sou modèl iPhone 15 kap vini yo se chanjman ki soti nan "dan" trist la nan dekoupaj Dynamic Island, ki te prezante nan iPhone 14 Pro ak Pro Max. Yo espekile ke tout modèl, eksepte pou yon posib nouvo Variant SE, pral adopte nouvo karakteristik konsepsyon sa a.

Yon lòt amelyorasyon potansyèl se chanjman nan ankadreman Titàn pou iPhone 15 Pro ak Pro Max, ranplase ankadreman asye pur aktyèl yo. Chanjman sa a ta ka fè pyès ki nan konpitè pro menm pi fò, pi lejè, ak plis prim. Anplis de sa, modèl Pro Max la ka prezante yon nouvo lantiy periskòp, ki sèvi ak yon prism pou pliye limyè ak pèmèt yon zoom optik 5x a 6x san yo pa ogmante èstime telefòn nan.

Nan yon mouvman pou konfòme yo ak règleman Inyon Ewopeyen an konsènan pò chaje inifye, Apple ka elimine pò Lightning la epi adopte estanda USB-C ak iPhone 15 la. Chanjman sa a ki long dire ta pèmèt pi fasil koneksyon ak opsyon chaj pou itilizatè yo. Genyen tou espekilasyon sou entwodiksyon USB-C ka AirPod zanmitay ak pètèt nouvo AirPods.

Anplis pwogramasyon iPhone a, yo atann tou mizajou pou Apple Watch Series 9 ak Apple Watch Ultra. Chanjman nan chip S9 la ta make premye amelyorasyon reyèl prosesè pwodwi a depi 2020. Anplis de sa, aktyalizasyon lojisyèl watchOS 10 kap vini an prevwa pou pote chanjman enpòtan nan fason nou itilize Apple Watch la.

An jeneral, evènman anyèl iPhone Apple la pwomèt yon seri enteresan nouvo mizajou pyès ki nan konpitè ak lojisyèl. Rete branche pou plis enfòmasyon pandan n ap kouvri evènman an epi bay mizajou an dirèk.

