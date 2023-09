Logitech Entwodwi Artikulasyon Webcam pou Rankont Enhanced Adistans ak Livestreaming

By

Logitech te revele dènye inovasyon li yo, Logitech Reach, yon webcam artikule ki fèt pou amelyore reyinyon aleka, leson patikilye sou entènèt, ak eksperyans difizyon an dirèk. Konpayi an planifye pou finanse kamera a atravè Indiegogo Enterprise yo nan lòd yo rafine konsepsyon an ak detèmine pri a.

Pandan ke webcam nan tèt li se pa nouvo, kòm li baze sou Logitech Streamcam la, adisyon a nan yon bra atikile bay fonksyonalite amelyore. 1080p, 60fps webcam sa a ka ranplase ak yon lòt Streamcam si sa nesesè, asire ke itilizatè yo pa oblije achte yon aparèy totalman nouvo nan ka domaj.

Logitech te fè rechèch sou mache epi li te jwenn ke pifò moun ki repond te pito yon solisyon tout-an-yon olye ke jis yon mòn. Se poutèt sa, konpayi an deside ofri Reach la kòm yon pake konplè. Apre kanpay Indiegogo a fini epi yo kolekte ase done, Logitech pral kòmanse lavant Reach la, ak opsyon yon baz endepandan oswa yon kranpon biwo.

Youn nan karakteristik rekòmandasyon nan Reach la se kapasite lis panoramique li yo, ki pèmèt itilizatè yo fasil montre atik sou biwo yo lè yo fèt san pwoblèm panoramique sou yo. Chèf pwodwi Logitech, Gaurav Bradoo, te mete aksan sou yon bag ki fèt espesyalman sou mòn kamera a ki asire imaj la rete dwat pandan y ap panoramique. Estabilite ak dousè nan mouvman adrese limit ki egziste deja atikile webcam mon.

Malgre ke tan an nan lage Reach la ka sanble yon ti jan an reta, konsidere chanjman an lwen travay aleka nan anpil konpayi, li toujou ofri benefis ki gen anpil valè pou moun ki kontinye travay adistans oswa pou streamers ak vloggers k ap chèche kontni pi dinamik. Avèk adaptabilite li yo, Reach la gen pou objaktif pou amelyore eksperyans entèaktif reyinyon sou entènèt ak difizyon.

