Pwoteje idantite w sou entènèt: yon gid pou enfòmasyon prive ak sekirite

Nan epòk dijital jodi a, li enpòtan pou w konnen enfòmasyon ki aksesib sou ou oswa pitit ou sou Entènèt. Yon rechèch senp motè rechèch ka revele detay pèsonèl ak menm kont demode ou ka bliye. Pou pwoteje vi prive ou, men kèk etap ou ka pran.

Premyèman, evalye domaj la. Sèvi ak zouti tankou "Èske mwen te Pwned?" pou tcheke si enfòmasyon pèsonèl ou yo te ekspoze nan nenpòt vyolasyon done. Si li genyen, chanje modpas ou imedyatman. Reyajiste kalifikasyon konekte ou sou nenpòt sit entènèt kote ou te itilize modpas konpwomèt la. Sa a anpeche aksè san otorizasyon nan kont ou yo epi li ede pwoteje enfòmasyon sansib, tankou kont labank ou.

Konsidere itilize mòd Navigasyon prive oswa navigatè ki konsantre sou vi prive. Pandan ke Navigasyon prive ka efase istwa ou nan yon aparèy, li pa kache aktivite ou sou entènèt nan sit entènèt, founisè sèvis entènèt, ak otorite yo. Navigatè ki konsantre sou vi prive tankou DuckDuckGo, Ghostery, Brave Browser, oswa Tor ofri plis pwoteksyon lè yo minimize swivi ak estokaj done yo.

Anplis de sa, tcheke aplikasyon ou yo. Anpil aplikasyon ak ekstansyon navigatè kolekte epi vann done ou bay piblisite oswa twazyèm pati. Revize otorizasyon yo akòde pou chak aplikasyon sou telefòn ou epi enfim nenpòt aksè depase. Pran nòt nan swiv background ak referans a twazyèm pati, ki ka endike koutye done. Menm jan an tou, retire nenpòt aplikasyon ki pa itilize oswa ekstansyon navigatè pou minimize ekspoze.

Konsidere itilize yon adrès imel brûler pou entèraksyon sou entènèt, tankou enskri pou kont medya sosyal oswa fè makèt sou entènèt. Mete yon adrès imel separe espesyalman pou entèraksyon sa yo ede anpeche spam epi minimize risk pou enfòmasyon pèsonèl yo mare nan kont imel prensipal ou a.

Lè w swiv etap sa yo, ou ka pi byen pwoteje idantite w sou entènèt epi kenbe vi prive w nan yon mond de pli zan pli dijital.

