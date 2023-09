Amelyore Apple Watch pou kourè: Wishlist pou Mizajou nan lavni

By

Evènman Apple inogirasyon pyès ki nan konpitè sezon otòn kap vini an, ki rele "Wonderlust," ap jenere eksitasyon nan mitan amater teknoloji yo pandan y ap prevwa lage nouvo aparèy tankou iPhone, iPad, ak Apple Watch. Pandan ke rimè sikile sou entwodiksyon posib Apple Watch 9 la ak mizajou nan Apple Watch Ultra a, li pa sèten si pral gen amelyorasyon enpòtan nan pwogramasyon Apple Watch ane sa a. Espekilasyon sijere ke Apple ka konsantre sou ajisteman minè pèfòmans, pandan y ap prepare pou 10yèm vèsyon an trè antisipe nan Apple Watch nan ane annapre a.

Iterasyon anvan Apple Watch la, patikilyèman Apple Watch Ultra, te pote amelyorasyon remakab pèfòmans, ki gen ladan yon lavi batri ki rive jiska 36 èdtan, GPS doub-frekans pou amelyore presizyon kouri-swiv, ak yon bouton bò adisyonèl ke yo rekonèt kòm "aksyon an. bouton" pou lanse aplikasyon rapid oswa inisyasyon antrennman. Sepandan, gen toujou karakteristik ki manke sou Apple Watch la ki fè mont GPS Garmin oswa Coros plis atiran pou kourè devwe.

Yon zòn ki bezwen amelyorasyon se lavi batri Apple Watch la. Malgre ke Apple Watch Ultra a te montre pwogrè ak jiska 36 èdtan nan itilizasyon nòmal, li tonbe kout lè yo konpare ak andirans nan mont GPS Garmin oswa Coros. Anplis de sa, kapasite pou kreye wout itilizatè a itilize direksyon vire pa vire trè dezirab pou kourè. Pandan ke Apple Watch la enkòpore yon app Maps, li pa pèmèt itilizatè yo manyèlman chwazi pwòp wout yo; olye de sa, li sèlman bay direksyon pwen-a-pwen. An konparezon, lòt mak mont yo te kòmanse ofri karakteristik sa a, fè li yon adisyon nesesè nan ekosistèm Apple Watch la.

Yon lòt aspè ki ta ka amelyore se personnalisation nan ekran done sou Apple Watch la. Pandan ke kapasite nan modifye metrik egziste, layout ak gwosè liy done yo rete fiks. Limitasyon sa a fè li difisil pou kourè ki gen mwens pase vizyon pafè pou li ti chif yo. Opsyon pou pèsonalize layout la ak elaji tèks la ta amelyore anpil eksperyans itilizatè a. Anplis de sa, konpatibilite Apple Watch la ak gan, espesyalman sa ki fèt pou move tan frèt, se yon karakteristik ke anpil kourè vle. Malgre ke Apple Watch Ultra a enkòpore yon bouton "Aksyon", ki pèmèt fonksyon limite pandan w ap mete gan, elaji kapasite li yo ta apresye.

Pandan Apple angrenaj pou inogirasyon pyès ki nan konpitè otòn la, amelyorasyon sa yo vle sèvi kòm yon lis dezi pou kourè ki apresye Apple Watch la kòm yon konpayon kondisyon fizik. Pandan ke liberasyon an nan vèsyon an 10yèm nan Apple Watch tise sou orizon an, itilizatè yo espere amelyorasyon ki adrese bezwen espesifik yo. Si Apple pral fè amelyorasyon sa yo nan fiti prè rete yo dwe wè, men demann lan pou yon ekosistèm Apple Watch ki pi fasil pou moun kap kouri se evidan.

Sous: Okenn