TerraMaster lage aplikasyon TNAS Mobile 3 pou Jesyon Depo fasil

By

TerraMaster, yon mak pwofesyonèl ki espesyalize nan pwodwi depo inovatè, te lanse aplikasyon TNAS Mobile 3. Aplikasyon pwisan sa a pèmèt itilizatè yo fè yon bak foto ak videyo nan telefòn mobil yo, aksè a fichye a distans, jwe kontni miltimedya, epi jere aparèy TerraMaster NAS. Kit itilizatè yo bezwen aksè nan dosye biznis enpòtan yo sou ale oswa vle pataje foto pèsonèl ak fanmi ak zanmi, TNAS Mobile 3 fèt pou satisfè bezwen yo.

Karakteristik kle TNAS Mobile 3 gen ladan yon konsepsyon koòdone itilizatè tout-an-yon sèl ak entwisyon ki bay itilizatè yo yon apèsi klè sou estati sistèm NAS yo, itilizasyon depo yo ak aparèy ki konekte yo. Aplikasyon an pèmèt tou de backup otomatik ak manyèl nan foto ak videyo ki soti nan albòm telefòn mobil lan nan aparèy la TNAS, libere espas depo ki gen anpil valè. Anplis de sa, fonksyon otomatik klasman ak rekipere pèmèt aksè pratik ak rapid nan dosye yo.

TNAS Mobile 3 ofri tou difizyon medya san pwoblèm dirèkteman nan TerraMaster NAS sou aparèy mobil, pou asire disponiblite mizik, videyo ak foto sou demann. Itilizatè yo ka jwi aksè san danje epi pratik aleka nan dosye, foto, videyo, ak dokiman ki estoke sou TerraMaster NAS soti nan nenpòt kote nan mond lan, san yo pa bezwen konfigirasyon rezo konplike oswa paramèt VPN.

Avèk TNAS Mobile 3, òganize ak jere fichye sou TNAS la vin pi fasil ak fonksyon tankou telechaje, telechaje ak pataje fichye yo. Itilizatè yo ka kolabore ak kòlèg oswa pataje memwa ak zanmi ak fanmi san yo pa konte sou sèvis twazyèm pati. Aplikasyon an bay priyorite sekirite done yo tou, ki gen yon kle sekrè Customized ak nivo chifreman pyès ki nan konpitè AES 256 pou pwoteje done sansib.

Anplis de sa, TNAS Mobile 3 amelyore sekirite ak verifikasyon segondè OTP (yon sèl fwa modpas), ki ka aktive atravè jesyon itilizatè TNAS. Karakteristik sa a jenere yon OTP dinamik pou verifikasyon koneksyon segondè, bay yon kouch siplemantè pwoteksyon kont fann modpas.

TNAS Mobile 3 disponib kounye a pou telechaje sou tou de Google Play Store ak Apple App Store, ki ofri itilizatè yo yon zouti efikas pou jere sistèm TerraMaster NAS yo. Pou plis enfòmasyon, tanpri vizite sit entènèt TerraMaster.

Sous:

– TerraMaster: Kominike pou laprès – TerraMaster lage yon nouvo aplikasyon TNAS Mobile 3 (2023)